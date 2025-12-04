Избухване на Джамал Мъри и победа за Денвър срещу Индиана

Денвър Нъгетс победи Индиана Пейсърс със 135:120 като гост в НБА. В абсолютен герой за успеха се превърна Джамал Мъри с 52 точки, стреляйки при 19 от 25 от игра, включително 10 от 11 успешни опита отдалеч.
Важна подробност е и здравословното състояние на Мъри в срещата, след като той имаше травма в левия глезен от миналия двубой срещу Далас Маверикс.
Никола Йокич се доближи до нов трипъл-дабъл, но остана с 8 борби към 24-те си точки и 13 асистенции.
За Пейсърс Паскал Сиакам се отчете с 23 точки, Андрю Нембхард завърши с 16 точки и 7 асистенции, а Бенедикт Матюрин – с 15 точки и 7 овладени топки.
Останалите резултати в НБА:
Орландо – Сан Антонио – 112:114
Кливланд – Портланд – 110:122
Атланта – ЛА Клипърс – 92:115
Ню Йорк – Шарлът – 119:104
Чикаго – Бруклин – 103:113
Хюстън – Сакраменто – 121:95
Милуоки – Детройт – 113:109
Далас – Маями – 118:108
