Избухване на Джамал Мъри и победа за Денвър срещу Индиана

Денвър Нъгетс победи Индиана Пейсърс със 135:120 като гост в НБА. В абсолютен герой за успеха се превърна Джамал Мъри с 52 точки, стреляйки при 19 от 25 от игра, включително 10 от 11 успешни опита отдалеч.

Важна подробност е и здравословното състояние на Мъри в срещата, след като той имаше травма в левия глезен от миналия двубой срещу Далас Маверикс.

Никола Йокич се доближи до нов трипъл-дабъл, но остана с 8 борби към 24-те си точки и 13 асистенции.

За Пейсърс Паскал Сиакам се отчете с 23 точки, Андрю Нембхард завърши с 16 точки и 7 асистенции, а Бенедикт Матюрин – с 15 точки и 7 овладени топки.

Останалите резултати в НБА:

Орландо – Сан Антонио – 112:114

Кливланд – Портланд – 110:122

Атланта – ЛА Клипърс – 92:115

Ню Йорк – Шарлът – 119:104

Чикаго – Бруклин – 103:113

Хюстън – Сакраменто – 121:95

Милуоки – Детройт – 113:109

Далас – Маями – 118:108