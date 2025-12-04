НА ЖИВО
          Баскетбол

          Избухване на Джамал Мъри и победа за Денвър срещу Индиана

          Успехи записаха още Далас, Милуоки, Хюстън, Бруклин, Ню Йорк, Ла Клипърс, Портланд, Сан Антонио

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Денвър Нъгетс победи Индиана Пейсърс със 135:120 като гост в НБА. В абсолютен герой за успеха се превърна Джамал Мъри с 52 точки, стреляйки при 19 от 25 от игра, включително 10 от 11 успешни опита отдалеч.

          Важна подробност е и здравословното състояние на Мъри в срещата, след като той имаше травма в левия глезен от миналия двубой срещу Далас Маверикс. 

          Никола Йокич се доближи до нов трипъл-дабъл, но остана с 8 борби към 24-те си точки и 13 асистенции.

          За Пейсърс Паскал Сиакам се отчете с 23 точки, Андрю Нембхард завърши с 16 точки и 7 асистенции, а Бенедикт Матюрин – с 15 точки и 7 овладени топки. 

          Останалите резултати в НБА:

          Орландо – Сан Антонио – 112:114

          Кливланд – Портланд – 110:122

          Атланта – ЛА Клипърс – 92:115

          Ню Йорк – Шарлът – 119:104     

          Чикаго – Бруклин – 103:113

          Хюстън – Сакраменто – 121:95

          Милуоки – Детройт – 113:109

          Далас – Маями – 118:108

