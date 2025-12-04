Израел потвърди самоличността на предпоследния заложник, чиито останки бяха върнати от „Хамас“

Израел официално потвърди, че предадените в сряда от „Хамас“ тленни останки са на тайландския гражданин Сутисак Ринталак – селскостопански работник, убит при атаките на 7 октомври 2023 г. Информацията бе съобщена от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху и цитирана от „Ройтерс“.

Тялото на израелския полицай и офицер Ран Гвили обаче все още се намира в Ивицата Газа. Той е последният сред заложниците, чиито останки трябва да бъдат върнати в Израел. Според „Ройтерс“ предаването на всички тела на пленници е ключово условие за изпълнение на първата част от плана на текущият президент на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Конфликтът бе предизвикан от безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха отвлечени. Израелската офанзива в отговор, по данни на здравното министерство на „Хамас“, е отнела живота на над 69 000 палестинци.

Останките на 42-годишния Сутисак Ринталак са били транспортирани от Червения кръст до израелската армия, за да бъдат идентифицирани в Националния институт по съдебна медицина. Той е бил убит в кибуца Беери, един от най-тежко пострадалите райони при нападението.

Споразумението от 10 октомври тази година доведе до освобождаването на последните 20 живи заложници – сред които и българският гражданин Матан Ангрест – както и на 27 тела на пленници. В замяна Израел освободи около 2000 палестинци, които изтърпяваха присъди или се намираха в арест.

Междувременно службата „Гражданска защита“ в Газа, контролирана от „Хамас“, съобщи за петима убити палестинци при израелски въздушни удари в сряда, информира ДПА.