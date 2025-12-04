НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Израел потвърди самоличността на предпоследния заложник, чиито останки бяха върнати от „Хамас“

          1
          39
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Израел официално потвърди, че предадените в сряда от „Хамас“ тленни останки са на тайландския гражданин Сутисак Ринталак – селскостопански работник, убит при атаките на 7 октомври 2023 г. Информацията бе съобщена от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху и цитирана от „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Тялото на израелския полицай и офицер Ран Гвили обаче все още се намира в Ивицата Газа. Той е последният сред заложниците, чиито останки трябва да бъдат върнати в Израел. Според „Ройтерс“ предаването на всички тела на пленници е ключово условие за изпълнение на първата част от плана на текущият президент на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

          Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

          Конфликтът бе предизвикан от безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха отвлечени. Израелската офанзива в отговор, по данни на здравното министерство на „Хамас“, е отнела живота на над 69 000 палестинци.

          Останките на 42-годишния Сутисак Ринталак са били транспортирани от Червения кръст до израелската армия, за да бъдат идентифицирани в Националния институт по съдебна медицина. Той е бил убит в кибуца Беери, един от най-тежко пострадалите райони при нападението.

          Споразумението от 10 октомври тази година доведе до освобождаването на последните 20 живи заложници – сред които и българският гражданин Матан Ангрест – както и на 27 тела на пленници. В замяна Израел освободи около 2000 палестинци, които изтърпяваха присъди или се намираха в арест.

          Междувременно службата „Гражданска защита“ в Газа, контролирана от „Хамас“, съобщи за петима убити палестинци при израелски въздушни удари в сряда, информира ДПА.

          Израел официално потвърди, че предадените в сряда от „Хамас“ тленни останки са на тайландския гражданин Сутисак Ринталак – селскостопански работник, убит при атаките на 7 октомври 2023 г. Информацията бе съобщена от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху и цитирана от „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Тялото на израелския полицай и офицер Ран Гвили обаче все още се намира в Ивицата Газа. Той е последният сред заложниците, чиито останки трябва да бъдат върнати в Израел. Според „Ройтерс“ предаването на всички тела на пленници е ключово условие за изпълнение на първата част от плана на текущият президент на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

          Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

          Конфликтът бе предизвикан от безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха отвлечени. Израелската офанзива в отговор, по данни на здравното министерство на „Хамас“, е отнела живота на над 69 000 палестинци.

          Останките на 42-годишния Сутисак Ринталак са били транспортирани от Червения кръст до израелската армия, за да бъдат идентифицирани в Националния институт по съдебна медицина. Той е бил убит в кибуца Беери, един от най-тежко пострадалите райони при нападението.

          Споразумението от 10 октомври тази година доведе до освобождаването на последните 20 живи заложници – сред които и българският гражданин Матан Ангрест – както и на 27 тела на пленници. В замяна Израел освободи около 2000 палестинци, които изтърпяваха присъди или се намираха в арест.

          Междувременно службата „Гражданска защита“ в Газа, контролирана от „Хамас“, съобщи за петима убити палестинци при израелски въздушни удари в сряда, информира ДПА.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Война с НАТО няма да е дълга“: политолог предупреждава за незабавен ядрен удар

          Пламена Ганева -
          Американският политолог Гилбърт Доктороу изрази мнение, че евентуален военен конфликт между Европа и Русия няма да бъде продължителен и ще доведе до незабавна ядрена...
          Политика

          Песков от „Борт №1“: Путин каца в Индия за ключова визита

          Пламена Ганева -
          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи първи коментар директно от борда на правителствения самолет по повод началото на визитата на руския президент Владимир Путин...
          Политика

          Der Spiegel: Макрон предупредил ЕС за риск САЩ да „предадат Украйна“

          Пламена Ганева -
          Френският президент Еманюел Макрон е предупредил европейските лидери, че „съществува възможност САЩ да предадат Украйна без ясни гаранции за сигурност“, съобщава германското списание Der...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions