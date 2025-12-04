„Като лъвовете“ – 35 години музика и емоции

Това каза емблематичният водещ на култовото предаване от близкото минало „Като лъвовете“ Николай Априлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Априлов предаването е било ценно с това, че то давало старт на всички участващи деца да покажат таланта си и да получат нужното им одобрение.
Друг известен участник в предаването е била поп-фолк певицата Мария, която излязла на сцената на шоуто още на шест години.
Николай Априлов обяви, че на 18-и декември ще отбележи в НДК своя юбилей от 45 години на българската сцена.
