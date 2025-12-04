НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          
          
          
          Кирил Десподов пропусна дузпа срещу Арис

          ПАОК се спаси от загуба в края

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кирил Десподов започна като титуляр за ПАОК и изигра 75 минути при равенство 1:1 като гост на Арис в дербито на Солун от четвъртия кръг в основната фаза на Купата на Гърция.

          

          Капитанът на националния ни отбор на България пропусна дузпа, след като вратарят Атанасиадис спаси шута му от „бялата точка“. Четвърт час преди края Киро беше замен от Йоргос Гьокунакис.

          Ситуацията за дузпата стана в 16-ата минута заради събаряне на Алесандро Воляко от Мончу. Десподов изпълни добре, но вратарят Йоргос Анастасиадис спаси. В 35-ата минута стражът отново отказа българина, който хитро се промъкна през двама бранители и нанесе удар с глава след центриране на Андрия Живкович.

          До края на първата част Анастасиадис отрази също така удари на Магомед Оздоев и на Антонис Миту, а минути преди края на попадение на Перес беше отменено за съжаление на публиката на домакините.

          Две минути след началото на второто полувреме домакините откриха резултата чрез бившия футболист на Черно море (Варна) Дуду Родригес. „Жълто-черните“ организираха много добра контраатака с едно докосване и завършващият удар се падна за Дуду, който не сбърка.

          В 70-ата минута можеше да има и дузпа за Арис, но прегледът на съдиите, отговарящи за системата за видеоповторения (ВАР) показа, че нарушението на Абдурахман Баба е извън наказателното поле. Пет минути по-късно Десподов напусна терена, заменен от централния нападател Йоргос Якумакис.

          Якумакис обаче имаше късмета да изравни в 5-ата минута на добавеното време, като за попадението домакините протестираха, че преди паса от Тайсон топката е излязла в аут. Съдиите обаче не реагираха и така срещата завърши 1:1.

          Двата отбора ще си дадат нова среща на 7 декември, като този път срещата ще се играе на стадион „Тумба“ и е от първенството на страната.

          Арис е трети с актив от 10 точки. ПАОК е 11-и с четири точки от три мача. Първите четири тима са четвъртфиналисти, а отборите от пето до 12-о място отиват на плейофи.

          

          Спорт

          Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

          Станимир Бакалов
          След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи...
          Спорт

          Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

          Станимир Бакалов
          Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико" в Рим. Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд", не се справи с Уест Хем

          Станимир Бакалов
          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на "Олд Трафорд" завърши 1:1. Диого Далот...

          
          
          
          

