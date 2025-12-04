НА ЖИВО
          Командващият щурмовите войски на ВСУ: Все повече войници дезертират от редиците на ВСУ

          Валентин Манко, командир на Щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), смята, че в украинската армия се мобилизират достатъчен брой хора, така че основният проблем е самоволното напускане на военните части и дезертьорството. В интервю пред „Украинская правда“ полковникът отбелязва, че няма представа как командването може да разработи ефективен алгоритъм, който да удовлетвори всички войски, без да се намали броят на самоволните напускания.

          Ролята на щурмовите войски е да атакуват и контраатакуват, а не да държат позиции. Манко отбелязва, че в момента ВСУ са в „тежък недостиг“ на персонал, който трябва да удържа позициите.

          „Имаме достатъчно хора, но ни липсва информационна политика. Ето защо има толкова много самоволни напускания на части“, обяснява той. „Именно тези хора ни липсват. Дори Русия няма толкова голям брой самоволно напуснали частите си“.

          По-рано военният Игор Луценко съобщи, че през октомври са регистрирани 21 602 случая на самоволно напускане на военни части. Това е рекордно висок брой, показващ, че човек дезертира от ВСУ на всеки две минути. Той отбеляза, че за да се намали честотата на това явление, военнослужещите, които са били на бойни мисии повече от година, трябва да получат право на автоматично преместване в други бойни части. Това ще допринесе за „оздравяването“ на ефективни части, които са с недостиг на личен състав.

