DeepState съобщи, че 40% от руското настъпление през ноември е било в района на Гуляйполе в Запорожка област, въпреки че там са регистрирани само 16% от всички бойни сражения. Командирът на Щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валентин Манко коментира ситуацията на съответния участък от фронта пред „Украинская правда“.
„Има украински напредък в определени райони – между Запорожие и Орехово, в районите на Суми и Лиман. Постигнахме и успехи в района на Доброполе. В Покровск се водят боеве в самия град. Ситуацията по целия фронт е сложна“, обясни той.
Военният отбеляза, че руснаците се подготвят за есенната офанзива почти година. Що се отнася до района на Гуляйполе, там има малка активност от 2022 г. насам, поради което в участъка е била разположена само една бригада, включително когато щурмовите войски са били изпратени за стабилизиране.
„Там беше разположена само 102-ра бригада от териториалната отбрана (ТрО). Врагът винаги проучва фронта на малки групи и избира няколко направления, където има пролуки в отбраната“, обяснява Манко, като добавя, че „някои неща бяха направени, други не“, за да се подготви фронта за засилената активност на руснаците. Следователно вече са започнати разследвания за това как частите са защитавали този сектор.
Той обаче подчерта, че трудната ситуация на това направление не е възникнала внезапно; никой не е дошъл иззад гърба на ВСУ. До това са довели поредица от събития.
„Руснаците атакуваха челно. Отново установихме линия и сега задържаме врага там, където бяхме“, обяснява полковникът. „Но ситуацията се усложнява от мъглата и дъжда, които позволяват на врага да напредва. Те не правят това на колони или големи групи, защото ние ги унищожаваме“.
Ква 102ра бригада бе. Окраинците са се разбегали по света като мравки. Не ги гледам от вчера,а от години. От как почна войната. Кервани от кокли, със окраинска регистрация една след друга по магистралите на Италия, Франция, Испания… Кой се бие тогава срещу братушките. Извънземните? !?!?! Що краварския аскер така бързо се изнесе от Афганистан точно преди войната в Окрайна. Къде ли да са отишли, да не са бързали да се пенсионират. Даже маратонките си забравиха там. окраинците нещата да мрът заради зеления прошляк. Цяла Европа ги храни включително и ние. А Русия бие НАТО на територията на Окрайна като прани гащи. Затова оня рижия иска примирие, щото ще стане за резил. Русия при 20 пакета санкции,а трябваше да фалира още при първия.
Този кретен обясняваше, че в Купянск имало 50 руснаци, а в Покровск 300 и те били „зачиствани“. А украинските войници бяха бесни, че никога не са го виждали на предна линия, където е реалната война!
Друже, Пътници сте! Колкото и да не ти се иска да повярваш.
Кога се лъже най много:
Преди избори,по време на война и след лов и риболов
В тази война информацията от фронта минава първо през Росагитпропа, после я одобрява ИИ сглобяван в КНДР, пооформя я тук-там начинаещ бот и накрая се излива в разни медии тип Тикток. Нещо като развален телефон. А Гуляйполе им е любимо село, все го превземат.“Щурмови войски“?!
Да не виждаш обективно, не е порок, а заблуда
Папата не си, но си гл@упак!
Още един лъжльо на зелката, Deep state ,, укро информ бюро“ покровск вече е Красноармейск, а мирногород е Димитров и още десетина села са вече с Руските си названия
Ти ако си Българин, аз съм папата
ЯЯЯЯЯ ЗА ТОЗИ БЪЛГАРИН И ЛЮБОВТА КЪМ росия ,КАКВО ЛИ ЩЕ КАЖАТ ,РАКОВСКИ З.СТОЯНОВ ,ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ,ИВАН ВАЗОВ И.Т.Н.
