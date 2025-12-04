DeepState съобщи, че 40% от руското настъпление през ноември е било в района на Гуляйполе в Запорожка област, въпреки че там са регистрирани само 16% от всички бойни сражения. Командирът на Щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валентин Манко коментира ситуацията на съответния участък от фронта пред „Украинская правда“.

„Има украински напредък в определени райони – между Запорожие и Орехово, в районите на Суми и Лиман. Постигнахме и успехи в района на Доброполе. В Покровск се водят боеве в самия град. Ситуацията по целия фронт е сложна“, обясни той.

Военният отбеляза, че руснаците се подготвят за есенната офанзива почти година. Що се отнася до района на Гуляйполе, там има малка активност от 2022 г. насам, поради което в участъка е била разположена само една бригада, включително когато щурмовите войски са били изпратени за стабилизиране.

„Там беше разположена само 102-ра бригада от териториалната отбрана (ТрО). Врагът винаги проучва фронта на малки групи и избира няколко направления, където има пролуки в отбраната“, обяснява Манко, като добавя, че „някои неща бяха направени, други не“, за да се подготви фронта за засилената активност на руснаците. Следователно вече са започнати разследвания за това как частите са защитавали този сектор.

Той обаче подчерта, че трудната ситуация на това направление не е възникнала внезапно; никой не е дошъл иззад гърба на ВСУ. До това са довели поредица от събития.

„Руснаците атакуваха челно. Отново установихме линия и сега задържаме врага там, където бяхме“, обяснява полковникът. „Но ситуацията се усложнява от мъглата и дъжда, които позволяват на врага да напредва. Те не правят това на колони или големи групи, защото ние ги унищожаваме“.