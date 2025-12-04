НА ЖИВО
          Красимира Катинчарова: Делото за „Исторически парк" е мокра политическа поръчка срещу партия „Величие"

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Делото за Исторически парк е мокра политическа поръчка срещу партия Величие. Цялата тази история започна в деня, в който се скараха за бюджета на Народното събрание.“

          Това каза народният представител от ПП Величие Красимира Катинчарова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Катинчарова обясни, че от формацията ѝ твърдо са подкрепили протеста в понеделник. По думите ѝ недоволството на хората не е срещу бюджета, нито за или против еврото, а е за свалянето на правителството. Тя допълни, че внесената вчера в пленарна зала точка за гласуване на искането на президента за референдум за еврото е целяла да разедини за пореден път опозицията.

          „В момента най-важната задача е да бъде отстранено правителството от власт, защото то е вредно за България. Референдум, лев, бюджет и т.н. са следствия или симптоми на болестта“, каза още гостенката.

          Народният представител от ПП Величие беше категорична, че Делян Пеевски и Бойко Борисов са предизвикали такъв народен гняв, какъвто отдавна не сме виждали.

          Катинчарова обясни, че от формацията ѝ твърдо са подкрепили протеста в понеделник. По думите ѝ недоволството на хората не е срещу бюджета, нито за или против еврото, а е за свалянето на правителството. Тя допълни, че внесената вчера в пленарна зала точка за гласуване на искането на президента за референдум за еврото е целяла да разедини за пореден път опозицията.

          „В момента най-важната задача е да бъде отстранено правителството от власт, защото то е вредно за България. Референдум, лев, бюджет и т.н. са следствия или симптоми на болестта“, каза още гостенката.

          Народният представител от ПП Величие беше категорична, че Делян Пеевски и Бойко Борисов са предизвикали такъв народен гняв, какъвто отдавна не сме виждали.

          4 КОМЕНТАРА

          1. Поздравления за госпожа Катинчарова! Най-достойният боец за опазването на българската Природа! Виждам, че тролските атаки и глупавата част от драскачите тук…се активират срещу нея като под команда, но бъдещите поколения ще и бъдат благодарни.

          2. тази другарка е леко луда,вятърните перки хвърляли огън и подпалвали земята ,разболявали матките на жените -това са нейни думи , чисто побъркана

