Красимира Катинчарова: Делото за „Исторически парк“ е мокра политическа поръчка срещу партия „Величие“

„Делото за Исторически парк е мокра политическа поръчка срещу партия Величие. Цялата тази история започна в деня, в който се скараха за бюджета на Народното събрание.“

Това каза народният представител от ПП Величие Красимира Катинчарова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Катинчарова обясни, че от формацията ѝ твърдо са подкрепили протеста в понеделник. По думите ѝ недоволството на хората не е срещу бюджета, нито за или против еврото, а е за свалянето на правителството. Тя допълни, че внесената вчера в пленарна зала точка за гласуване на искането на президента за референдум за еврото е целяла да разедини за пореден път опозицията.

„В момента най-важната задача е да бъде отстранено правителството от власт, защото то е вредно за България. Референдум, лев, бюджет и т.н. са следствия или симптоми на болестта“, каза още гостенката.

Народният представител от ПП Величие беше категорична, че Делян Пеевски и Бойко Борисов са предизвикали такъв народен гняв, какъвто отдавна не сме виждали.