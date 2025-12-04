Красимира Катинчарова: Делото за „Исторически парк“ е мокра политическа поръчка срещу партия „Величие“

Това каза народният представител от ПП Величие Красимира Катинчарова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Катинчарова обясни, че от формацията ѝ твърдо са подкрепили протеста в понеделник. По думите ѝ недоволството на хората не е срещу бюджета, нито за или против еврото, а е за свалянето на правителството. Тя допълни, че внесената вчера в пленарна зала точка за гласуване на искането на президента за референдум за еврото е целяла да разедини за пореден път опозицията.
Народният представител от ПП Величие беше категорична, че Делян Пеевски и Бойко Борисов са предизвикали такъв народен гняв, какъвто отдавна не сме виждали.
Поздравления за госпожа Катинчарова! Най-достойният боец за опазването на българската Природа! Виждам, че тролските атаки и глупавата част от драскачите тук…се активират срещу нея като под команда, но бъдещите поколения ще и бъдат благодарни.
тази другарка е леко луда,вятърните перки хвърляли огън и подпалвали земята ,разболявали матките на жените -това са нейни думи , чисто побъркана
Късия Партизанин образовай се преди да лайш куче
Жечев бил депутат от Величие 🙂 четете ги малко тези статии бре…