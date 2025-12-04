Църква в Пловдивско осъмна разбита – изчезна кутията с дарения

Новата църква в пловдивското село Стряма стана обект на дръзка кражба в момент, когато охранителната система и видеонаблюдението временно не работели заради ремонтни дейности. Неизвестни извършители са проникнали в храма и са задигнали кутията с дарения, както и парите от продажбата на свещи.

- Реклама -

„Както обикновено, изключих СОТ-а, отключих входната врата и влязох в храма. Всичко на пръв поглед си беше нормално. Но, когато се огледах, видях, че е разбита вратата на свещопродавната“, разказа в „Здравей, България“ отец Красимир от храма „Свети Великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов“. Той веднага подал сигнал на 112.

При огледа полицаите са установили разбит прозорец до олтара, през който крадците вероятно са влезли.

„Според полицията те са били поне двама. Взели са основно пари. Даренията в кутията се събират почти година… Вътре е имало най-малко 700 лева“, обясни свещеникът.

Около мястото били разпръснати дребни банкноти и монети – знак, че извършителите са бързали или са били подплашени. Отец Красимир подчерта, че за първи път храмът става жертва на подобно посегателство.

От полицията в Раковски съобщиха, че работят по всички версии и продължават да издирват извършителите.