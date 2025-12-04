Леандро Годой: Наслаждавам се на времето си в ЦСКА

Една от големите звезди на ЦСКА – Леандро Годой, говори за предаването „Домът на футбола“ и не пропусна да отдаде заслуженото за Йоанис Питас. Той го определи за класен футболист и призна, че се учи от него в предни позиции.

„Всеки играч полага усилия и опитва да върши нещата както трябва и да се развива, за да бъде забелязан от големите отбори и да има възможността да играе в голям и важен клуб като ЦСКА. Двата отбора са влезли в контакт и благодаря на Господ, че всичко се разви позитивно и днес съм тук и се наслаждавам на времето си в ЦСКА.

Още от първия ден знаех, че идвам в голям отбор с много добри футболисти. Йоанис Питас е един от тях, разполага страхотна класа. И се опитвам да се уча от него ежедневно. Смятам, че на терена се вижда връзката, която имаме помежду си. Всеки ден научаваме по нещо ново за себе си. Не бих казал, че има конкуренция между нас. И двамата сме щастливи, че помагаме на отбора и нещата се развиват в наше полза“, сподели Годой.