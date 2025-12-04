Макрон към Си Цзинпин: Време е да се търси край на войната в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон постави темата за Украйна сред основните акценти в разговорите си по време на държавното си посещение в Китай. Това е четвъртата му официална визита в Пекин, а дипломатическата мисия този път е придружена от внушителна бизнес делегация. Очаква се срещите да завършат с подписване на нови търговски споразумения, които да подкрепят френската индустрия.
Китай, от своя страна, се стреми да намали напрежението в търговските отношения с Европейския съюз, особено по темата за силно субсидирания сектор на електромобилите. Пекин се позиционира като стабилен икономически партньор и алтернатива на американския пазар.
В рамките на преговорите Макрон призова китайския президент Си Цзинпин да използва влиянието си за постигане на край на войната в Украйна.
Ко? Не! Докато Украйна не си върне границите от 1991г…….!!! Не!
Лицемер, ти който разпалваш войната
За какъв край говорите? Денонощно търсите милиарди за оръжия, които наливате в Украйна? Потрес!🤮
Ти изпращай оръжие и бойци в Украйна и искай мир от другите,е няма как да го получиш
Емануель нали беше много ербап бе? А чичко Си като последовател на Конфуций кротко наблюдава кървавия ви сеир и чака момента , когато ще може да вземе кожите ви.
ОТКОГА БЕ МАРКО СИ МИСЛИШ ЗА КРАЙ??? ДО ВЧЕРА ИСКАШЕ ПОБЕДА НАД РУСИЯ, А СЕГА ОБЪРНА РЕЗБАТА!!!🤣🤣🤣
