      петък, 05.12.25
          Макрон към Си Цзинпин: Време е да се търси край на войната в Украйна

          Еманюел Макрон
          Еманюел Макрон
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Френският президент Еманюел Макрон постави темата за Украйна сред основните акценти в разговорите си по време на държавното си посещение в Китай. Това е четвъртата му официална визита в Пекин, а дипломатическата мисия този път е придружена от внушителна бизнес делегация. Очаква се срещите да завършат с подписване на нови търговски споразумения, които да подкрепят френската индустрия.

          Макрон: „Няма да изпращаме младежи в Украйна"

          Китай, от своя страна, се стреми да намали напрежението в търговските отношения с Европейския съюз, особено по темата за силно субсидирания сектор на електромобилите. Пекин се позиционира като стабилен икономически партньор и алтернатива на американския пазар.

          В рамките на преговорите Макрон призова китайския президент Си Цзинпин да използва влиянието си за постигане на край на войната в Украйна.

          17 КОМЕНТАРА

          1. Великия демократ се моли на комуниста да спре войната🤣🤣🤣бабати пак ще те шамароса🐑

          4. Тоя пък къде се вре?! Хайде, първо подреди държавата си, пък после разпореждай в чуждите дворове! Каква наглост само!

          8. За какъв край говорите? Денонощно търсите милиарди за оръжия, които наливате в Украйна? Потрес!🤮

          11. Емануель нали беше много ербап бе? А чичко Си като последовател на Конфуций кротко наблюдава кървавия ви сеир и чака момента , когато ще може да вземе кожите ви.

          13. ОТКОГА БЕ МАРКО СИ МИСЛИШ ЗА КРАЙ??? ДО ВЧЕРА ИСКАШЕ ПОБЕДА НАД РУСИЯ, А СЕГА ОБЪРНА РЕЗБАТА!!!🤣🤣🤣

            • Star Plan Kirova Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

            • Трепка Йонова Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

