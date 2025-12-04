Макрон към Си Цзинпин: Време е да се търси край на войната в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон постави темата за Украйна сред основните акценти в разговорите си по време на държавното си посещение в Китай. Това е четвъртата му официална визита в Пекин, а дипломатическата мисия този път е придружена от внушителна бизнес делегация. Очаква се срещите да завършат с подписване на нови търговски споразумения, които да подкрепят френската индустрия.

Китай, от своя страна, се стреми да намали напрежението в търговските отношения с Европейския съюз, особено по темата за силно субсидирания сектор на електромобилите. Пекин се позиционира като стабилен икономически партньор и алтернатива на американския пазар.

В рамките на преговорите Макрон призова китайския президент Си Цзинпин да използва влиянието си за постигане на край на войната в Украйна.