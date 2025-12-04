Макрон призова Си Дзинпин да подкрепи мораториум върху руските удари по енергетиката на Украйна през зимата

По време на среща с китайския президент Си Дзинпин, френският президент Еманюел Макрон предложи да се подкрепи мораториум върху руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна през зимата. Той заяви това на пресконференция след срещата с китайския лидер, съобщава Reuters.

„Трябва да обединим сили, за да постигнем, като минимум, прекратяване на огъня под формата на мораториум върху атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна през зимата възможно най-скоро“, подчерта френският лидер.

Макрон се надява, че Си Дзинпин ще се присъедини към тази инициатива и ще обедини сили с Европа, за да поддържа стабилността и да спазва международното право.

„Руско-украинската война представлява заплаха за европейската сигурност. Призоваваме Пекин да използва влиянието си върху Москва, за да насърчи траен мир в Украйна, в съответствие с Устава на ООН“, добави френският президент.

В същото време китайският лидер подчерта, че страната му подкрепя всички усилия, насочени към прекратяване на войната в Украйна.

„Що се отнася до украинската криза, Китай подкрепя всички усилия, насочени към постигане на мир, и се надява, че всички страни в конфликта ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и взаимно приемливо мирно споразумение чрез диалог и преговори“, отбеляза Си.

Политикът добави, че Китай ще продължи да играе „конструктивна роля“ в политическото разрешаване на кризата, но ще продължи решително да се противопоставя на „всяка безотговорна практика за прехвърляне на вината и очерняне на Китай“. Най-вероятно той е имал предвид обвиненията от съюзниците на Украйна, че предоставят икономическа подкрепа на Русия, което позволява на Русия да продължи войната.

Също така, според Reuters, Макрон е призовал китайския лидер за по-тясно сътрудничество в геополитиката, търговията и опазването на околната среда, тъй като Европейският съюз търси китайска помощ за прекратяване на войната в Украйна. Междувременно Пекин търси дипломатически победи заради налагането на американски тарифи.

„Сега повече от всякога диалогът между Китай и Франция е жизненоважен. Предлагам положителна тристранна програма за нашите отношения, включително геополитическа стабилност, икономическо ребалансиране и екологична устойчивост. Трябва да продължим да се обединяваме за световен мир и стабилност. Способността ни да работим заедно е от решаващо значение“, заяви Макрон в Голямата зала на народа в Пекин.

На свой ред Си Дзинпин каза на Макрон:

„Без значение как се променя външната среда, нашите две страни винаги трябва да демонстрират независимост и стратегическа визия на велики държави“.

Той добави, че Китай остава ангажиран с насърчаването на мира в Украйна и Газа.