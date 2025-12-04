НА ЖИВО
          - Реклама -
          Майка на задържано момче: Бил е бит на протеста и в ареста

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Майка на един от задържаните младежи по време на протеста на 1 декември – Десислава Алексиева, обяви пред журналисти в Народното събрание, че синът ѝ Николай Алексиев е бил бит от полицаи, оставен без медицинска помощ и незаконно задържан.

          „Николай е бил бит и не му е оказана медицинска помощ“

          По думите на Алексиева синът ѝ е получил рана на главата, но вместо полицията да извика медицински екип:

          „Николай е бил бит, не му е оказана медицинска помощ и е отишъл сам в ИСУЛ, където са му зашили главата. След това се е върнал на протеста.“

          Майката твърди, че малко по-късно Николай е бил незаконно арестуван заедно с други хора, без да е извършил нарушение.

          Твърдения за натиск и недопускане на адвокати

          Алексиева разказа, че синът ѝ е бил задържан първо в районно управление, а след това – заедно с американския гражданин Йоан Джирол и Божидар Бобоков – преместен в следствения арест, макар тримата да не се познават.

          „Към всички задържани са образувани разследвания по бланкетни обвинения. Навсякъде пише едно и също.“

          Тя твърди, че адвокатът ѝ е бил възпрепятстван да стигне до задържаните в продължение на почти два часа.

          Обвинения за натиск да признае притежание на пиратки

          На 2 декември Николай разказал на адвокатите, че е бил:

          • бит в ареста,
          • подлаган на натиск да признае, че е носил пиратки,
          • отказано му е да му бъдат направени натривки на ръцете, които биха доказали или отхвърлили участието му.

          Алексиева настоява:

          „Николай не е имал пиратки – това се е случило с всички задържани.“

          „Спряха да го бият само когато цивилен полицай каза, че има камери“

          Майката разказа, че синът ѝ помни номерата на полицаите, които са го били на протеста:

          „Спрели са, когато цивилен полицай им наредил да спрат, защото има камери. Очакваме полицията да изиска тези записи.“

          Николай е бил задържан, докато е бил в малко магазинче близо до централата на „ДПС – Ново начало“.

          Тежки обвинения за нарушения в районното управление

          Алексиева твърди, че в Пето РПУ е станала свидетел на сериозни нарушения:

          „Видях как момичета бяха връзвани на пейката и държани така цяло денонощие. Не лъжа, така както министър Даниел Митов се опитва.“

          Въпрос към министъра на вътрешните работи

          В края на изявлението си тя отправи остър въпрос към вътрешния министър:

          „Г-н Митов, спите ли нощем?“

          - Реклама -

          1. Бои, е**не и сръбска музика. Те това е живота. Купона е пълен. „Не ме гледай лошо, българино.“

          5. Стига лиготии, някой насила ли го е закарал там! На избори отива ли да гласува? Плаща ли данъци?

          12. Пряка Демокрация с Референдуми, нещо за Луканав и Виденов да мъцнеш, за Корнела Импексова, за Р. Овч, за БОТАШ РЕШЕТНИКОВ?

          14. ДЕПУТАТИТЕ ОТ ГЕРБ, ИТН, БСП ТОЛКОВА СА НАГЛИ! ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕВРОКОМ“ И „КАНАЛ 3″ПРЕДАВАХА НА ЖИВО ЦЕЛИЯТ ПРОТЕСТ.НИКОЙ ЛИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЕ Е ГЛЕДАЛ ПРОТЕСТА ТА ДА ГОВОРЯТ ЛЪЖИ ПРИ ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪР МИТОВ! САМО ТЯХНИТЕ ДЕПУТАТИ ГОВОРИХА ЛЪЖИ!

            • Георги Кирилов Също и правосъдие за всички, излъчвания и една депутатка се намесиха да се потуши огъня в клуба, над който живеят хора.

          16. Българите са мъдър народ, има поговорка : „да би мирно седяло, не би чудо видяло“, „на зло куче, зъл прът“, “ каквото потърсило това намерило“…….

              • Иван Илиев, еееее… не всички са толкова умни, че да събират пари за гаранцията на корумпирания си кмет, милионер!!!, ощетил община Варна с над 400000блв. неплатени данъци от незаконна дейност и завзети общински терени в Морската градина. За това се изисква усилена мозъчна активност и IQ на амеба

              • Ия Русева Здравейте!Изненадан съм ,че под този баир има амеби-съдии??Малък съм,ще стана блондин!!

            • Ия Русева Такива си мирно седят и се говорят с българският народ вече години! Не вмесвайте поговорки навсякъде!

              • Anelia Aleksandrova, любимо ми е, когато емигранти, започнат да ми говорят с акцент и да ми дават акъл какво да говоря и как да живея в Родината си. Хайде скрий се ма, аз си плащам данъците в България, така че имампълното право да говоря, ти-НЕ!

              • Ия Русева Мъдрият човек( който е част от българската мъдрост) не би трябвало да говори на непознат на ти! Плащайте си данъците, но ако може да имате предвид, че българите където и да сме, сме българи! Можем да изразяваме мнението си за ограбена България с все по обедняващ нарад! Жалко!

              • Саша Иванова Драга Сашке, полицията по целия свят, бие хулиганстващите! Съвсем нормално е да бие и „златното“ л@$но на мамата която се жалва.
                И, ако зависи от мен, наистина скоро ще се оправите!

          19. Той по принцип си е заспал. Отвреме на време се събужда и започва да ръси глупости.

          20. Спи със сигурнос,дявола е вселен с тях,но лъжите им вече не чинават Народа им каза Оставка на Не лигитимното правителство

          22. Ами къде е тръгнал сина ти посреднощ с БОМБИЧКИ???
            ТИ ЗАСПАЛА ЛИ СИ,ИЛИ ОСЛЕПЯЛА???
            МИТОВ ЛИ ДА ТИ ПАЗИ СИНА???

