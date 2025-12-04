Майка на задържано момче: Бил е бит на протеста и в ареста

Майка на един от задържаните младежи по време на протеста на 1 декември – Десислава Алексиева, обяви пред журналисти в Народното събрание, че синът ѝ Николай Алексиев е бил бит от полицаи, оставен без медицинска помощ и незаконно задържан.
„Николай е бил бит и не му е оказана медицинска помощ“
По думите на Алексиева синът ѝ е получил рана на главата, но вместо полицията да извика медицински екип:
Майката твърди, че малко по-късно Николай е бил незаконно арестуван заедно с други хора, без да е извършил нарушение.
Твърдения за натиск и недопускане на адвокати
Алексиева разказа, че синът ѝ е бил задържан първо в районно управление, а след това – заедно с американския гражданин Йоан Джирол и Божидар Бобоков – преместен в следствения арест, макар тримата да не се познават.
Тя твърди, че адвокатът ѝ е бил възпрепятстван да стигне до задържаните в продължение на почти два часа.
Обвинения за натиск да признае притежание на пиратки
На 2 декември Николай разказал на адвокатите, че е бил:
бит в ареста,
подлаган на натиск да признае, че е носил пиратки,
отказано му е да му бъдат направени натривки на ръцете, които биха доказали или отхвърлили участието му.
Алексиева настоява:
„Спряха да го бият само когато цивилен полицай каза, че има камери“
Майката разказа, че синът ѝ помни номерата на полицаите, които са го били на протеста:
Николай е бил задържан, докато е бил в малко магазинче близо до централата на „ДПС – Ново начало“.
Тежки обвинения за нарушения в районното управление
Алексиева твърди, че в Пето РПУ е станала свидетел на сериозни нарушения:
Въпрос към министъра на вътрешните работи
В края на изявлението си тя отправи остър въпрос към вътрешния министър:
Бои, е**не и сръбска музика. Те това е живота. Купона е пълен. „Не ме гледай лошо, българино.“
Спи и хич не му пука за нищо.Толкова е нагъл.Оставка
На майка си путката. Лими търситам
Повече е трябвало на тези отрепки
Стига лиготии, някой насила ли го е закарал там! На избори отива ли да гласува? Плаща ли данъци?
spi si, Boko go zaviva
Да ги съди…
А моя син що не го биха!!!!
Tanya Aleksova Засрами се! Ти, майка ли си?! Е, за такива елементарни частици като теб, се замисляш, заслужава ли си?!
Tanya Aleksova трябваше ли?
Tanya Aleksova Защото е платен от свинята но всичко се връща никога не е късно.
Къде го пипнаха полицаите, какво правеше той?
Точно така,прехвърлят си топката
така се случва на протести,трябва яка гърбина
Пряка Демокрация с Референдуми, нещо за Луканав и Виденов да мъцнеш, за Корнела Импексова, за Р. Овч, за БОТАШ РЕШЕТНИКОВ?
К@ра ли ми дири там
ДЕПУТАТИТЕ ОТ ГЕРБ, ИТН, БСП ТОЛКОВА СА НАГЛИ! ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕВРОКОМ“ И „КАНАЛ 3″ПРЕДАВАХА НА ЖИВО ЦЕЛИЯТ ПРОТЕСТ.НИКОЙ ЛИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЕ Е ГЛЕДАЛ ПРОТЕСТА ТА ДА ГОВОРЯТ ЛЪЖИ ПРИ ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪР МИТОВ! САМО ТЯХНИТЕ ДЕПУТАТИ ГОВОРИХА ЛЪЖИ!
Георги Кирилов Също и правосъдие за всички, излъчвания и една депутатка се намесиха да се потуши огъня в клуба, над който живеят хора.
Оставка
Българите са мъдър народ, има поговорка : „да би мирно седяло, не би чудо видяло“, „на зло куче, зъл прът“, “ каквото потърсило това намерило“…….
Ия Русева много тъпо !!Поне руса..!
Иван Илиев, еееее… не всички са толкова умни, че да събират пари за гаранцията на корумпирания си кмет, милионер!!!, ощетил община Варна с над 400000блв. неплатени данъци от незаконна дейност и завзети общински терени в Морската градина. За това се изисква усилена мозъчна активност и IQ на амеба
Ия Русева Здравейте!Изненадан съм ,че под този баир има амеби-съдии??Малък съм,ще стана блондин!!
Ия Русева Ти си най мъдрата. Тъпанарка
Саша Иванова,така е Круела, ама спрямо теб, със сигурност и амебата е интелектуален колос.
Ия Русева Колкото ти е кратко името толкова ти е и сивото вещество
Ия Русева Такива си мирно седят и се говорят с българският народ вече години! Не вмесвайте поговорки навсякъде!
Anelia Aleksandrova, поговорките са синтезираната народна мъдрост.
Anelia Aleksandrova, любимо ми е, когато емигранти, започнат да ми говорят с акцент и да ми дават акъл какво да говоря и как да живея в Родината си. Хайде скрий се ма, аз си плащам данъците в България, така че имампълното право да говоря, ти-НЕ!
Ия Русева Мъдрият човек( който е част от българската мъдрост) не би трябвало да говори на непознат на ти! Плащайте си данъците, но ако може да имате предвид, че българите където и да сме, сме българи! Можем да изразяваме мнението си за ограбена България с все по обедняващ нарад! Жалко!
Anelia Aleksandrova, ах, недей!
Те, политиците зли ,ама къде е пръта
На колко е години
Не бе, трябвало е да го нацелуват ли?
Чавдар Дуцов Така ли. Ако чакаме на теб скоро ще се оправим.
Саша Иванова Драга Сашке, полицията по целия свят, бие хулиганстващите! Съвсем нормално е да бие и „златното“ л@$но на мамата която се жалва.
И, ако зависи от мен, наистина скоро ще се оправите!
Той по принцип си е заспал. Отвреме на време се събужда и започва да ръси глупости.
Атанаска Петрова Всички от герб са еднакви заспали
Спи със сигурнос,дявола е вселен с тях,но лъжите им вече не чинават Народа им каза Оставка на Не лигитимното правителство
Zatova dolu u6ev padne li ti dokato marda
Ами къде е тръгнал сина ти посреднощ с БОМБИЧКИ???
ТИ ЗАСПАЛА ЛИ СИ,ИЛИ ОСЛЕПЯЛА???
МИТОВ ЛИ ДА ТИ ПАЗИ СИНА???