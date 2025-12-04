Майка на задържано момче: Бил е бит на протеста и в ареста

Майка на един от задържаните младежи по време на протеста на 1 декември – Десислава Алексиева, обяви пред журналисти в Народното събрание, че синът ѝ Николай Алексиев е бил бит от полицаи, оставен без медицинска помощ и незаконно задържан.

„Николай е бил бит и не му е оказана медицинска помощ“

По думите на Алексиева синът ѝ е получил рана на главата, но вместо полицията да извика медицински екип:

„Николай е бил бит, не му е оказана медицинска помощ и е отишъл сам в ИСУЛ, където са му зашили главата. След това се е върнал на протеста.“

Майката твърди, че малко по-късно Николай е бил незаконно арестуван заедно с други хора, без да е извършил нарушение.

Твърдения за натиск и недопускане на адвокати

Алексиева разказа, че синът ѝ е бил задържан първо в районно управление, а след това – заедно с американския гражданин Йоан Джирол и Божидар Бобоков – преместен в следствения арест, макар тримата да не се познават.

„Към всички задържани са образувани разследвания по бланкетни обвинения. Навсякъде пише едно и също.“

Тя твърди, че адвокатът ѝ е бил възпрепятстван да стигне до задържаните в продължение на почти два часа.

Обвинения за натиск да признае притежание на пиратки

На 2 декември Николай разказал на адвокатите, че е бил:

бит в ареста ,

, подлаган на натиск да признае, че е носил пиратки ,

, отказано му е да му бъдат направени натривки на ръцете, които биха доказали или отхвърлили участието му.

Алексиева настоява:

„Николай не е имал пиратки – това се е случило с всички задържани.“

„Спряха да го бият само когато цивилен полицай каза, че има камери“

Майката разказа, че синът ѝ помни номерата на полицаите, които са го били на протеста:

„Спрели са, когато цивилен полицай им наредил да спрат, защото има камери. Очакваме полицията да изиска тези записи.“

Николай е бил задържан, докато е бил в малко магазинче близо до централата на „ДПС – Ново начало“.

Тежки обвинения за нарушения в районното управление

Алексиева твърди, че в Пето РПУ е станала свидетел на сериозни нарушения:

„Видях как момичета бяха връзвани на пейката и държани така цяло денонощие. Не лъжа, така както министър Даниел Митов се опитва.“

Въпрос към министъра на вътрешните работи

В края на изявлението си тя отправи остър въпрос към вътрешния министър: