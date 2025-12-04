Мъжът, задържан с 31 000 лв. след протеста, отрича участие в провокации

Задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София разказа своята версия пред NOVA. От МВР уточниха по-рано, че в него са открити пари в различни купюри, придружени от бележки с имена на столични улици.
Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, коментира пред журналисти:
Самият Симеон Петров обаче категорично отрича обвиненията:
Петров обяснява, че се е насочил към район „Патриарх Евтимий“, но заради отбито движение стигнал до „Оборище“. Там оставил колата и тръгнал пеша към банката заедно с колега, без да знае за протеста.
По думите му при задържането предупредил полицаите, че носи голяма сума пари, но никой не реагирал. Не му било обяснено и причината за ареста. В Първо районно той бил заедно с още 12 души.
Той подчерта, че не познава Божидар Бобоков – сина на бизнесмена Атанас Бобоков, за когото се твърди, че му е предоставил средствата, за да присъства на демонстрацията.
Петров обяснява, че се е насочил към район „Патриарх Евтимий", но заради отбито движение стигнал до „Оборище". Там оставил колата и тръгнал пеша към банката заедно с колега, без да знае за протеста.
По думите му при задържането предупредил полицаите, че носи голяма сума пари, но никой не реагирал. Не му било обяснено и причината за ареста. В Първо районно той бил заедно с още 12 души.
Той подчерта, че не познава Божидар Бобоков – сина на бизнесмена Атанас Бобоков, за когото се твърди, че му е предоставил средствата, за да присъства на демонстрацията.
За сравнение вижте папките по 50лв в Пазарджик….
Мислиш че някой ти вярва на лъжите .ХаХАХА .
Е много ясно
Ами, като гледам, той е внук на краля на Борнео… Сигурно и на това ще повярват!🤯
ами не го питате както трябва…..опитайте пак ще си признае !
МВР е ОПГ !
Прави внушение без доказателства !
