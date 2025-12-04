Мъжът, задържан с 31 000 лв. след протеста, отрича участие в провокации

Задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София разказа своята версия пред NOVA. От МВР уточниха по-рано, че в него са открити пари в различни купюри, придружени от бележки с имена на столични улици.

Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, коментира пред журналисти:

„Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите.“

Самият Симеон Петров обаче категорично отрича обвиненията:

„Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите в банка. Част от сумата е за ремонт, другата – от осигуровки и оборот от апартаментите. Не са пари за протестиращи.“

Петров обяснява, че се е насочил към район „Патриарх Евтимий“, но заради отбито движение стигнал до „Оборище“. Там оставил колата и тръгнал пеша към банката заедно с колега, без да знае за протеста.

„Снимах видео за TikTok. Точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм бил агресивен. Каза ми: ‘Стой, легни на земята’. Бутна ме, натисна ме с коляно. Казах, че не съм от протестиращите, но ми отговори: ‘Млъкни’.“

По думите му при задържането предупредил полицаите, че носи голяма сума пари, но никой не реагирал. Не му било обяснено и причината за ареста. В Първо районно той бил заедно с още 12 души.

„Направиха ми втори обиск. Снимаха парите и личната карта. Казах им, че това са адресите на апартаментите, мога да дам договори. Нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да ходи вечер с 30 хиляди лева.“

Той подчерта, че не познава Божидар Бобоков – сина на бизнесмена Атанас Бобоков, за когото се твърди, че му е предоставил средствата, за да присъства на демонстрацията.