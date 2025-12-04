НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Мъжът, задържан с 31 000 лв. след протеста, отрича участие в провокации

          9
          100
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София разказа своята версия пред NOVA. От МВР уточниха по-рано, че в него са открити пари в различни купюри, придружени от бележки с имена на столични улици.

          - Реклама -

          Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, коментира пред журналисти:

          „Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите.“

          „Да, България“ внася вот на недоверие и готви нов протест „Да, България“ внася вот на недоверие и готви нов протест

          Самият Симеон Петров обаче категорично отрича обвиненията:

          „Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите в банка. Част от сумата е за ремонт, другата – от осигуровки и оборот от апартаментите. Не са пари за протестиращи.“

          Петров обяснява, че се е насочил към район „Патриарх Евтимий“, но заради отбито движение стигнал до „Оборище“. Там оставил колата и тръгнал пеша към банката заедно с колега, без да знае за протеста.

          „Снимах видео за TikTok. Точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм бил агресивен. Каза ми: ‘Стой, легни на земята’. Бутна ме, натисна ме с коляно. Казах, че не съм от протестиращите, но ми отговори: ‘Млъкни’.“

          Прокуратурата съди 16 души за хулиганство на протеста Прокуратурата съди 16 души за хулиганство на протеста

          По думите му при задържането предупредил полицаите, че носи голяма сума пари, но никой не реагирал. Не му било обяснено и причината за ареста. В Първо районно той бил заедно с още 12 души.

          „Направиха ми втори обиск. Снимаха парите и личната карта. Казах им, че това са адресите на апартаментите, мога да дам договори. Нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да ходи вечер с 30 хиляди лева.“

          Той подчерта, че не познава Божидар Бобоков – сина на бизнесмена Атанас Бобоков, за когото се твърди, че му е предоставил средствата, за да присъства на демонстрацията.

          Задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София разказа своята версия пред NOVA. От МВР уточниха по-рано, че в него са открити пари в различни купюри, придружени от бележки с имена на столични улици.

          - Реклама -

          Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, коментира пред журналисти:

          „Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите.“

          „Да, България“ внася вот на недоверие и готви нов протест „Да, България“ внася вот на недоверие и готви нов протест

          Самият Симеон Петров обаче категорично отрича обвиненията:

          „Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите в банка. Част от сумата е за ремонт, другата – от осигуровки и оборот от апартаментите. Не са пари за протестиращи.“

          Петров обяснява, че се е насочил към район „Патриарх Евтимий“, но заради отбито движение стигнал до „Оборище“. Там оставил колата и тръгнал пеша към банката заедно с колега, без да знае за протеста.

          „Снимах видео за TikTok. Точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм бил агресивен. Каза ми: ‘Стой, легни на земята’. Бутна ме, натисна ме с коляно. Казах, че не съм от протестиращите, но ми отговори: ‘Млъкни’.“

          Прокуратурата съди 16 души за хулиганство на протеста Прокуратурата съди 16 души за хулиганство на протеста

          По думите му при задържането предупредил полицаите, че носи голяма сума пари, но никой не реагирал. Не му било обяснено и причината за ареста. В Първо районно той бил заедно с още 12 души.

          „Направиха ми втори обиск. Снимаха парите и личната карта. Казах им, че това са адресите на апартаментите, мога да дам договори. Нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да ходи вечер с 30 хиляди лева.“

          Той подчерта, че не познава Божидар Бобоков – сина на бизнесмена Атанас Бобоков, за когото се твърди, че му е предоставил средствата, за да присъства на демонстрацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          9 КОМЕНТАРА

            • Galina Morena Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

            • Lenko Iliew Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

            • Anatoli Georgiev Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions