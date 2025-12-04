НА ЖИВО
          МЕЧ обяви: Подкрепяме вота на недоверие на ПП-ДБ

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Политическа партия МЕЧ ще подкрепи и ще се включи в подготовката на вота на недоверие, иницииран от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това обяви в парламента лидерът на формацията Радостин Василев.

          „Днес бяхме потърсени от колегите от ПП-ДБ, вече са ни изпратили първоначалната версия за вот на недовери, ние ще се включим в изготвянето на мотивите и в защитата на такъв вот заедно с тях“, заяви Василев пред медиите. Той уточни, че сътрудничеството е по темата на вота и отрече да става въпрос за обща политика между двете формации.

          Лидерът на МЕЧ изрази подкрепа за всяка форма на протест, определяйки я като „оправдана в завладяната държава“.

          „Аз продължавам да го твърдя. Не деля протестиращите на мирно протестиращи, на хванати за ръце, показващи сърца и на такива, които показзват по-висока степен на агресия. Всички форми на протест в завладяната държава са оправдани. Всеки носи отговорност за своите действия, било то криминални или административни нарушения“, посочи Василев.

          Той коментира и изслушването на министъра на вътрешните работи, като изрази недоволство и определи поведението му като нагло.

          „Този министър няма необходимата компетенция да отговори на нито един от въпросите на парламентарната групи, свързани с организацията на протеста, с проблемите по осигуряването на обществения ред, с това защо пред партийни централи и офиси не е осигурена охрана и защо няма ток в София и защо полицията е била в голяма степен неадекватна“, допълни Василев.

          Според него позицията на вътрешния министър се гарантира „единствено и само от Делян Пеевски“.

          18 КОМЕНТАРА

          6. Радостин Василев от яростен противник на тиквата и свинята изведнъж насочи целия си гняв, кой знае защо, към величие ??? Дръпнаха му шалтера. Мечът се огъна и се счупи. Е… той така или иначе беше бутафорен.

