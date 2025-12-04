Политическа партия МЕЧ ще подкрепи и ще се включи в подготовката на вота на недоверие, иницииран от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това обяви в парламента лидерът на формацията Радостин Василев.
„Днес бяхме потърсени от колегите от ПП-ДБ, вече са ни изпратили първоначалната версия за вот на недовери, ние ще се включим в изготвянето на мотивите и в защитата на такъв вот заедно с тях“, заяви Василев пред медиите. Той уточни, че сътрудничеството е по темата на вота и отрече да става въпрос за обща политика между двете формации.
Лидерът на МЕЧ изрази подкрепа за всяка форма на протест, определяйки я като „оправдана в завладяната държава“.
Той коментира и изслушването на министъра на вътрешните работи, като изрази недоволство и определи поведението му като нагло.
„Този министър няма необходимата компетенция да отговори на нито един от въпросите на парламентарната групи, свързани с организацията на протеста, с проблемите по осигуряването на обществения ред, с това защо пред партийни централи и офиси не е осигурена охрана и защо няма ток в София и защо полицията е била в голяма степен неадекватна“, допълни Василев.
Според него позицията на вътрешния министър се гарантира „единствено и само от Делян Пеевски“.
Има ли значение какво прави един селски бек
Предател
Точно така! Браво!
Тоя вече е история!
Меч беше до тук.!
Радостин Василев от яростен противник на тиквата и свинята изведнъж насочи целия си гняв, кой знае защо, към величие ??? Дръпнаха му шалтера. Мечът се огъна и се счупи. Е… той така или иначе беше бутафорен.
Нали сте си другари,ще се подкрепяте.
Мирослав откъде знаете на вас кой ви плати
Ще видим Костадинов от Вгъзраждане
А защо е против еврото? Меч от Али експрес…😉
Остава, подлоги долни! Само МЕЧ!
Ти ли Бруте
Толкова много се изложи , че не зная какво обясняваш!!!
Този е студен резерв на ГЕРБ и ДПС
Ако има избори този отива в канала и в затвора.
Абе направо минавайте към партизанско движение.
Соросоиди гнусни, Делян ще ви унищожи.
Буклук долен