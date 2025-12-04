Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Ивайло Мирчев направи остър коментар в кулоарите на Народното събрание по повод изявите на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Мирчев отговори на медийните изявления на Пеевски, свързани с показването на документи с подписи.
„Видях вчера страхът в неговите очи. Видях, че днес е размахвал някакви подписи“, заяви Мирчев. Той поясни, че въпросните документи са резултат от последователната политика на ПП-ДБ за помощ на Украйна, включително и предоставянето на бронетранспортьори.
Според народния представител, мотивацията на Пеевски не е принципна, а е свързана с желанието му да бъде изваден от санкционния списък. По думите на Мирчев, лидерът на „ДПС-Ново начало“ е бил готов да подпише всяко решение, предложено от ПП-ДБ.
Ивайло Мирчев категорично отхвърли обвиненията за призиви към насилие срещу етнически малцинства по време на протеста в София. Той коментира и напрежението с НСО и служителя, охраняващ Пеевски.
Депутатът разкри своята версия за назначаването на охраната, като заяви, че тя е поставена след „фалшив сигнал в ДАНС“. По думите му, сигналът гласял, че отряд на ГРУ е пристигнал в България, за да ликвидира Пеевски заради помощта му за Украйна.
