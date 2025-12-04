НА ЖИВО
          Мирчев: Пеевски е „квантов лунатик“, пазят го от НСО заради фалшив сигнал заради Украйна

          48
          834
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Ивайло Мирчев направи остър коментар в кулоарите на Народното събрание по повод изявите на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Мирчев отговори на медийните изявления на Пеевски, свързани с показването на документи с подписи.

          „Видях вчера страхът в неговите очи. Видях, че днес е размахвал някакви подписи“, заяви Мирчев. Той поясни, че въпросните документи са резултат от последователната политика на ПП-ДБ за помощ на Украйна, включително и предоставянето на бронетранспортьори.

          Според народния представител, мотивацията на Пеевски не е принципна, а е свързана с желанието му да бъде изваден от санкционния списък. По думите на Мирчев, лидерът на „ДПС-Ново начало“ е бил готов да подпише всяко решение, предложено от ПП-ДБ.

          „Този, който се врътка според това, което му е изгодно, е квантовият лунатик Делян Пеевски“, добави депутатът.

          Ивайло Мирчев категорично отхвърли обвиненията за призиви към насилие срещу етнически малцинства по време на протеста в София. Той коментира и напрежението с НСО и служителя, охраняващ Пеевски.

          Депутатът разкри своята версия за назначаването на охраната, като заяви, че тя е поставена след „фалшив сигнал в ДАНС“. По думите му, сигналът гласял, че отряд на ГРУ е пристигнал в България, за да ликвидира Пеевски заради помощта му за Украйна.

          „Този човек отдавна няма нищо общо с Украйна. Нека да му се свали охраната от НСО, това е едно от нашите предложения, за да видите истинския му уплашен поглед“, призова в заключение Ивайло Мирчев.

          Пеевски: ПП-ДБ са лъжци, завираха се в кабинета на Борисов и в моя (ДОКУМЕНТИ)

          48 КОМЕНТАРА

          6. Мато целото правителство е квантово! Бюджетът на Шрьодингер – докато не отвориш кутията не е ясно дали е оттеглен или не е.

          9. Абе Лунен Партиецо Продукт на Мракобесната Държавна Сигурност,Нямаш Моралното право да Критикуваш, защото Цяла България го Знае е беше Надупен на Делян Пеевски бе Селянино от село Крушари Добричка област???!!!Ти си Лъжец и Голям Крадец!!!???

          12. Митрофанова : Пълна лъжа е ,че ГРУ / Главно Разузнавателно управление/на Русия е заплашвало г-н Пеевски !!!

          14. Много е модерно днешно време да бъдеш ,,нагло комуне“, нямаш срам от хората , нито страх от Бога , а накрая плиткоумниците ти ръкопляскат

          15. А с кого гласувахте вчера?Мекерета сте и вие.Това,че бяхте на митинга не ви прави невинни и не се лъжете,че някой ви вярва.

            • Antoni Angelov Наведен, ама прасчо с подскок към вратата!! И НСО с патлаците в Парламента!! Гнусна отрепка!

            • Drumka Ruseva Лайното е най големият ,,Атлантик,, и агент на ЦРУ. Работел е за реснаците но ги изработва и краде над 100 милиона от Южен поток те стрелят по него в Дубай и го раняват но Таки и организацията му успяват да го спасят и го водят в Американското посолство където дава данни за руските агенти в България става агент на ЦРУ и му назначават охрана .Та всичките лайна са Атлантически и свързани с посолствата и службите.Бият се за власт и пари но пултът им за управление е в Вашингтон и Брюксел.Не го обиждайте защото след месец може отново да сте в зглобка с него и Борисов ако така наредят от,,посолството,,

          24. До вчера заедно гласуваха против Референдума отнеха правото на Българите същите са Мафиоти и Мошеници

              • Rayna Koleva На тия Българи който са Българи а не като вас на Хранилка и питате кой ами защо тогава не проведоха Референдум щом всички Българи искат като теб Евро защо и питаш много си Умна от Помощно Училище ли си излязла или си родом Бавно загряващя

          27. Незабавно сваляне на охраната тогава да го видите,какви ще ги дрънка пред неговите мисирки!

          29. Страх тресе Пеевски! Колко престъпления има, кражби, изнудване, трафик на цигари и наркотици!

          30. Иво Мирчев защо толкова бързо отслабна? Пеевски също беше отслабнал по едно време… Според мен Ивчо се опитва да подражава. Но не му достига влияние

