Молдова разработва план за реинтеграция на Приднестровието заедно с ЕС и САЩ

Правителството на Молдова, заедно с Европейския съюз и САЩ, разработва план за реинтеграция на Приднестровието под фактическия контрол на Кишинев. Според Newsmaker, вицепремиерът по реинтеграцията Валериу Кивер е направил това изявление след заседание на правителството.

Той заяви, че някои въпроси „остават чувствителни“ и изискват предпазливост, докато други процеси „изискват време“.

„Наистина работим активно по стратегия или пътна карта за реинтеграция, но както знаете, чувствителните въпроси изискват предпазливост. Трябва да обмислим стъпките, които в крайна сметка ще доведат до резултати. Не можем да разкриваме всички наши действия в реално време, тъй като това би могло да подкопае крайния резултат. Работата продължава и в подходящия момент ще представим резултатите на обществеността“, обясни Кивер.