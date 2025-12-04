Наказаха шофьор, спрял принудително на АМ „Тракия“

Шофьор временно остана без книжка, след като автомобилът му се повреди на автомагистрала „Тракия“ и той бе принуден да спре в аварийната лента с блокирал двигател. Докато успее напълно да отбие, тол камера регистрира колата да се движи с няколко километра над допустимата скорост за аварийното трасе. Последваха санкции – глоба и временно отнемане на шофьорската книжка.

Мъжът представи документи от „Пътна помощ“, от застрахователя и свидетелски показания, доказващи, че става дума за реална авария. Въпреки това премина през дни на несигурност и притеснение.

„Отидох да обжалвам в КАТ–Стара Загора. Не намерих информация с колко километра трябва да се движа, когато аварирам. Просто взех предпазни мерки, за да не се случи нещо по-страшно“, сподели в ефира на „Здравей, България“ Илиян Бързев.

От КАТ–Стара Загора признаха грешката и отмениха санкцията.

„Това се случи след заповедта за вземане на книжката. Наложи се да заведа дело. Искат да си платя разноските за адвокат. След като аварирах, хора спряха да ми помогнат. Сега подозирам, че ги грози същата процедура“, допълни Бързев.