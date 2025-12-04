НА ЖИВО
          Напрежение в парламента: Депутатите се скараха дали да викат и Терзиев на изслушване

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изслушването в Народното събрание относно полицейските действия по време на протестите в София на 1 декември беше прекъснато с 15-минутна почивка след възникнал спор между депутатите.

          В парламента присъстваха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, директорът на дирекция „Жандармерия“ Николай Николов, както и Любомир Николов и Иван Георгиев от СДВР, за да дадат разяснения по повод мащабния антиправителствен протест.

          Един час след началото на изслушването на полицейското ръководство, дебатът се изостри. След като беше повдигнат въпросът дали кметът на София Васил Терзиев е бил своевременно информиран за събитията, Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ направи изненадващо предложение кметът да бъде повикан в залата. Това искане предизвика спор между народните представители и доведе до обявяването на почивка.

