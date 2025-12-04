Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени

Стотици хора в десетки български градове изпълниха площадите и централните улици в сряда вечерта, обединени от недоволство срещу управлението и намеренията за увеличение на местните данъци и такси. Най-масовата демонстрация се проведе в Русе, където гражданите настояха за оставка на правителството и заявиха категорично несъгласие с предложението за по-високи налози върху имоти и автомобили.

Въпреки че кметът Пенчо Милков по-рано оттегли плановете за увеличение, това не спря хората да изпълнят централния площад. След над час скандирания протестиращите преминаха в шествие през градската градина, площад „Свобода“ и пред Съдебната палата, преди да се върнат обратно пред общината.

Организатор на русенския протест беше местната структура на ПП–ДБ, но много от присъстващите подчертаха, че недоволството им е „чисто гражданско“. По данни на МВР именно Русе е събрал най-много протестиращи около 19 часа.

Вълна от демонстрации имаше и в други градове. Във Варна протестиращите започнаха пред Областната администрация, развявайки знамена и скандирайки „Оставка“ и „Властта е в нас“. Шествието премина по бул. „Осми приморски полк“, временно блокирайки движението.

Пазарджик стана сцена на най-големия антиправителствен митинг там от години. Над хиляда души изпълниха централното ларго, а протестът беше организиран основно чрез социалните мрежи. В тълпата присъстваха и представители на различни политически сили.

В Монтана млади хора организираха протест пред Областната администрация с искане за оставка на кабинета и предсрочни избори. Огромно национално знаме покри стъпалата на сградата – превръщайки се в символ на събитието. Демонстрацията премина спокойно под полицейски контрол.

Стотици излязоха и в Сандански – за първи път местните жители се включиха в подкрепа на националния протест. Ескалацията настъпи, когато протестиращи опитаха да блокират път Е-79, което доведе до засилено полицейско присъствие.

Напрежение имаше и в Сливен. Протестът започна спокойно, но група младежи в тъмни дрехи започнаха да хвърлят пиратки. Полицията реагира незабавно, а след спор между униформени и един от участниците ситуацията ескалира в кратък сблъсък. По информация на МВР няма пострадали или задържани.