Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени

Стотици хора в десетки български градове изпълниха площадите и централните улици в сряда вечерта, обединени от недоволство срещу управлението и намеренията за увеличение на местните данъци и такси. Най-масовата демонстрация се проведе в Русе, където гражданите настояха за оставка на правителството и заявиха категорично несъгласие с предложението за по-високи налози върху имоти и автомобили.
Въпреки че кметът Пенчо Милков по-рано оттегли плановете за увеличение, това не спря хората да изпълнят централния площад. След над час скандирания протестиращите преминаха в шествие през градската градина, площад „Свобода“ и пред Съдебната палата, преди да се върнат обратно пред общината.
Организатор на русенския протест беше местната структура на ПП–ДБ, но много от присъстващите подчертаха, че недоволството им е „чисто гражданско“. По данни на МВР именно Русе е събрал най-много протестиращи около 19 часа.
Вълна от демонстрации имаше и в други градове. Във Варна протестиращите започнаха пред Областната администрация, развявайки знамена и скандирайки „Оставка“ и „Властта е в нас“. Шествието премина по бул. „Осми приморски полк“, временно блокирайки движението.
Пазарджик стана сцена на най-големия антиправителствен митинг там от години. Над хиляда души изпълниха централното ларго, а протестът беше организиран основно чрез социалните мрежи. В тълпата присъстваха и представители на различни политически сили.
В Монтана млади хора организираха протест пред Областната администрация с искане за оставка на кабинета и предсрочни избори. Огромно национално знаме покри стъпалата на сградата – превръщайки се в символ на събитието. Демонстрацията премина спокойно под полицейски контрол.
Стотици излязоха и в Сандански – за първи път местните жители се включиха в подкрепа на националния протест. Ескалацията настъпи, когато протестиращи опитаха да блокират път Е-79, което доведе до засилено полицейско присъствие.
Напрежение имаше и в Сливен. Протестът започна спокойно, но група младежи в тъмни дрехи започнаха да хвърлят пиратки. Полицията реагира незабавно, а след спор между униформени и един от участниците ситуацията ескалира в кратък сблъсък. По информация на МВР няма пострадали или задържани.
Всички вън да дойдат млади,опитни.Има такива ама кокал не се пуска.Стига само боко и шиши да дадат властта,ама власт се взима не се дава.А като им видя физиономиите и ми се повръща.Дебели и гнусни особено прасето шиши
Не, пасивни сме, нещо нищо не може сега да ни мотивира. Но, когато опре ножът до кокъла, бедна им е фантазията какво ще се случи!
Трябва да е на промяната ,а не на подмяната
Лесно е да протестираш,трудно е да управляваш.
Като ти е трудно напуска!
Не пуска кокала докато не ни наблъскт това еврейско,юро юдейско,живо да гори!Само още две седмици и запразняват,а след това иде нашият геноцид еврото,което става дигитално до мах 2 години,но забележете нито един не е информиран въпреки, че ЕС прави закони и подписва договори за цифровата валута,от месеци насам,която повярвайте изобщо няма да ви хареса ,да не можете да живеете свободно!
По добрия сценарий е да се случи на Боко както на Алексей Петров
Всички вие млади ремсисти защо не гласувате като има избори а сега врякате по площадите.до 1.01.2026 г. Няма да мирясате.
Перфектно сега ще свалите правителството, че да няма кой да поема отоговорност за предпостящата криза. Къде бяхте като преди месеци се гласува приемането на еврото. Единственото в момента за което трябва да се протестира е за спиране на приемането на еврото и после може да си ги линчувате колкото искате за това че въобще тръгнахем да го приемаме.
,,Перфектно сега ще свалите правителството, че да няма кой да поема отоговорност за предпостящата криза.“А то сега цъфтим и вързваме,нищо не ни е в криза????Мимеее,Миме ходи се гръмни някъде деградирал или платен б…
Не. Всяко чудо е за три дни.
Или толкова, колко да са нужни на ППДеБилните шарлатани да скочат отново на Софрата и да заръпат от баницата
ПП промяна ли пак.. Пак за Украйна и пак за островите, пак посолствата и пак Урсулите.
Идеалното ,точно време за протести , като решаващите ще са на 25 и 31 декември . От пет години хората чакат този месец и може би тези дати да решат всичките проблеми .😂 Ооо , я стига с тези циркове за балами .
Въобще не им пука.Умишлено е преди Коледа и Нова година..Ние ще се тълпим да блеем по промоции,те ще се изнижат във „ваканция“от 15 и готово .Нов бардак със стари к…и.
И защо целуват задниците на т.н малцинства.Сценарият е готов.Ако мислите,че това ги изненадва….Те са готови с продължението,просто изчакват време,всичко е предвидено.Риалити.Гледайте сега риалити
Затова и медиите ни са такива.Вдичко е предвидено.
Сега разбрахте ли защо увеличават тихомълком заплатите в НСО,МВР и ДА
Стадион трябва,и български генерал,И кой разбрал,разбрал.😜
Точно така! Всичко да се изведе за ушите на стадиона и да се раздаде порциона справедливост.
До сега защо не протестираха като ги таковата в дупетата сега почнаха. Всичко е платен църк за мен. Много си е хубав бюджета даже
Има още за крадене, затова тъпчат страната в помийна яма, и дъното да стигнат ще почнат и него да ровят. Да ви е честито еврото. То ще довърши държавата.
Хората са чули по телевизията как Борисов нареди да бъдат увеличени данъците а после бил против това и всичко прави по този начин този го казва но другите са виновни парите ги няма хората са виновни че той ги е прибрал който е с него тои се обръща против него хората го не искат твърди че всички са с него това е нагъл мушеник в парламента нищо повече време е да го изкарат
Ако не прерасне тежко и горко за българския народ. Наглите корумпирани политици са вредни за бъдещето на България.
Трябва!
Наложително е …
Протести и нови избори. Иначе ще откраднат всички и ще ни оставят само дълговете! До този момент дългът беше нисък . Още няколко години и ще ни вкарат в Гръцкия сценарий. Ние ще им плащаме греховете! Те ще богатеят ние ще опъваме до гроба! Протести и избори. Долу ГЕРБ, ДПС и мафията – прокурори, ….
БАНДИТИ.Б.Б.СЕ ИЗЛОЖИ КАНО ВКОРЧАН ЗА ШИШИ. ПОСЛЕДВШЯ ТО ДЪРПА В ГЬОЛА
Кога е другият протест?Да не се отлага много!
Точно така,избори до тогава докато не се появят хора които да мислят и работят за народа и държавата.
То няма такива за съжаление всичките 1 калъп само тях си мислят
Промяна ще има, но ако съдим по миналия опит ще бъде към още по-лошо, както стана с протестите в началото на промените, след които беше ликвидирано земеделието, с протестите през 1996-1997 г., които докараха криминалния приватизатор Костов и доведоха до унищожаването на индустрията, с протестите 2013-2014 г., които върнаха Буци на власт, и с протестите от 2020 г., които изпраха Шиши и Буци, а след това се изгавриха с конституцията, за да направят Шиши и Буци несменяеми. Не бих се учудил ако и сегашните Майдани имат плачевни резултати – като например украински сценарий и сбъднати мечти за психодесните лунатици, които да успеят най-накрая да ни избият във войните си срещу Русия.
Много правилно го казахте .
Че то има ли още нещо за ликвидиране? Докараха я до там, че народа да си хвърли веригите от врата и краката. Робът няма какво да губи, освен веригите си !