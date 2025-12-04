Николай Радулов: Даниел Митов демонстрира самоувереност, арогантност и незнание

„Даниел Митов демонстрира самоувереност, арогантност и незнание. Всеки път, когато при днешното му изслушване в НС, се стигаше до някакъв остър въпрос, той започваше да обяснява, че това е насочено срещу служителите. Всъщност всичко беше насочено срещу некомпетентното управление на МВР.“

Това каза народният представител от ПП МЕЧ Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Радулов обясни, че народните представители от дълго време се опитват да разберат за какаво точно отговаря Даниел Митов и дотук се оказвало, че то явно не отговаря за нищо.

„До известна степен беше забавно, защото ние искахме да изслушаме министър Митов, а той дойде с целия си щаб за обезпечаване на сигурността на протеста“, посочи още гостът.

Депутатът от ПП МЕЧ посочи, че вътрешният министър се е държал така, все едно той е викнал на изслушване парламента, а не обратно. По думите му Митов е играел ролята на съдник, който се обижда на всякакви въпроси.