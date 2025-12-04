Николай Радулов: Даниел Митов демонстрира самоувереност, арогантност и незнание

Това каза народният представител от ПП МЕЧ Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Радулов обясни, че народните представители от дълго време се опитват да разберат за какаво точно отговаря Даниел Митов и дотук се оказвало, че то явно не отговаря за нищо.
Депутатът от ПП МЕЧ посочи, че вътрешният министър се е държал така, все едно той е викнал на изслушване парламента, а не обратно. По думите му Митов е играел ролята на съдник, който се обижда на всякакви въпроси.
Това каза народният представител от ПП МЕЧ Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Радулов обясни, че народните представители от дълго време се опитват да разберат за какаво точно отговаря Даниел Митов и дотук се оказвало, че то явно не отговаря за нищо.
Депутатът от ПП МЕЧ посочи, че вътрешният министър се е държал така, все едно той е викнал на изслушване парламента, а не обратно. По думите му Митов е играел ролята на съдник, който се обижда на всякакви въпроси.
Браво г-н Радулов самота истина която и ние видяхме.
Само управляващите не са я видели
Скрий се бе 🐌
Те всички меки китки са такива
ГЛЕДАХ ПРОТЕСТА ПО ТВ.“ЕВРОКОМ“ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ. ДНЕС ГЕДАХ ОТГОВОРИТЕ НА МИН. МИТОВ И ИЗКАЗВАНИЯТА НА ЗГЛОПКАТА, ТАКАВА НАГЛОСТ НЕСЪМ ОЧКВАЛ, КАТО ЧЕ ЛИ НЕ СА ГЛЕДАЛИ ПРОТЕСТА!
Точно! Гледах го днес и се чудих на неговата наглост!
Затова са им и такива законите . Измислят ги на пияна глава !
Този е пияница ! Вчера беше заснет от журналиста Пело Кръстев в заведение,по обяд да пие бира ,по време на работното си време.
ЕК не канете пияници и наркомани! Пада ви имиджът.
Ivaylo Tsvetkov голяма тъпотия. Явно толкова си можеш. Аман от тъпанари
Така е
А Ти Слънчоглед Партиецо Продукт на Мракобесната Държавна Сигурност, според дядо Найден Нямаш Моралното право да Критикуваш Бе Отворко Смотан Крадлив??????!!!!!!
Наздраве, професоре….
Няма по арогантен човек от агента на ДС Радулов.