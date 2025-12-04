НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Николай Радулов: Даниел Митов демонстрира самоувереност, арогантност и незнание

          13
          412
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Даниел Митов демонстрира самоувереност, арогантност и незнание. Всеки път, когато при днешното му изслушване в НС, се стигаше до някакъв остър въпрос, той започваше да обяснява, че това е насочено срещу служителите. Всъщност всичко беше насочено срещу некомпетентното управление на МВР.“

          Това каза народният представител от ПП МЕЧ Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Радулов обясни, че народните представители от дълго време се опитват да разберат за какаво точно отговаря Даниел Митов и дотук се оказвало, че то явно не отговаря за нищо.

          „До известна степен беше забавно, защото ние искахме да изслушаме министър Митов, а той дойде с целия си щаб за обезпечаване на сигурността на протеста“, посочи още гостът.

          Депутатът от ПП МЕЧ посочи, че вътрешният министър се е държал така, все едно той е викнал на изслушване парламента, а не обратно. По думите му Митов е играел ролята на съдник, който се обижда на всякакви въпроси.

          „Даниел Митов демонстрира самоувереност, арогантност и незнание. Всеки път, когато при днешното му изслушване в НС, се стигаше до някакъв остър въпрос, той започваше да обяснява, че това е насочено срещу служителите. Всъщност всичко беше насочено срещу некомпетентното управление на МВР.“

          Това каза народният представител от ПП МЕЧ Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Радулов обясни, че народните представители от дълго време се опитват да разберат за какаво точно отговаря Даниел Митов и дотук се оказвало, че то явно не отговаря за нищо.

          „До известна степен беше забавно, защото ние искахме да изслушаме министър Митов, а той дойде с целия си щаб за обезпечаване на сигурността на протеста“, посочи още гостът.

          Депутатът от ПП МЕЧ посочи, че вътрешният министър се е държал така, все едно той е викнал на изслушване парламента, а не обратно. По думите му Митов е играел ролята на съдник, който се обижда на всякакви въпроси.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          13 КОМЕНТАРА

          1. Браво г-н Радулов самота истина която и ние видяхме.
            Само управляващите не са я видели

          4. ГЛЕДАХ ПРОТЕСТА ПО ТВ.“ЕВРОКОМ“ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ. ДНЕС ГЕДАХ ОТГОВОРИТЕ НА МИН. МИТОВ И ИЗКАЗВАНИЯТА НА ЗГЛОПКАТА, ТАКАВА НАГЛОСТ НЕСЪМ ОЧКВАЛ, КАТО ЧЕ ЛИ НЕ СА ГЛЕДАЛИ ПРОТЕСТА!

          7. Този е пияница ! Вчера беше заснет от журналиста Пело Кръстев в заведение,по обяд да пие бира ,по време на работното си време.
            ЕК не канете пияници и наркомани! Пада ви имиджът.

          9. А Ти Слънчоглед Партиецо Продукт на Мракобесната Държавна Сигурност, според дядо Найден Нямаш Моралното право да Критикуваш Бе Отворко Смотан Крадлив??????!!!!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions