Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), главен комисар Любомир Николов, беше изслушан в Народното събрание относно действията на полицията по време на многохилядния протест в София. Той разясни, че е имало предварителна подготовка за неутрализиране на евентуални провокатори.
„Още в началото на подготовката на масовото мероприятие колегите бяха инструктирани да съблюдават всяко едно действие на лица – провокатори и агресори, които ще опитат да предизвикат органите на полицията да влязат в конфронтация с тях“, заяви Николов пред депутатите. Той уточни, че е разпоредил на близо 170 оперативни служители да следят рискови лица, идентифицирани предварително.
По думите му, ескалацията е започнала пред централата на „ДПС–Ново начало“. Николов категорично отхвърли твърденията за липса на адекватна полицейска охрана. Той информира, че ръководителят на терен многократно е предупредил организаторите, че нерегламентираното шествие ще доведе до грубо нарушаване на обществения ред.
Той уточни, че сградата на „ДПС–Ново начало“ е била охранявана от „един взвод високооборудвани полицейски служители“ от специализираните сили.
Николов обясни и защо бусовете на бул. „Дондуков“ не са били с решетки: „При ескалация на напрежението бусовете бяха разположени на бул. „Дондуков“ и не бяха включени в самата охрана на агресиралото шествие, поради което не бяха сложени решетки, тъй като те не участваха в самото отблъскване на противообществените прояви.“
Веднага след изказването му на трибуната излезе депутатът от ПП–ДБ Божидар Божанов, който директно обвини главния комисар в лъжа.
Според Божанов, единственото оправдание на управляващите и МВР е, че протестът не е бил съгласуван.
В отговор Николов отново взе думата, за да изясни разпределението на отговорностите: „Задълженията на организатора, на Столична община и полицията трябва да се разглеждат като едно общо цяло“, каза той и добави, че организаторите е трябвало да осигурят стюарди, които да помагат за идентифициране на проблемни лица, тъй като „МВР няма право да ограничава свободното изразяване на гласовете на мирния протест“.
