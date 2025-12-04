Новата система за трафик в Гърция: глобата идва мигновено

Гърция въвежда нова, високотехнологична система за пътен контрол, с която нарушенията ще се заснемат и удостоверяват в реално време, а шофьорите ще получават известие още в момента на извършването им. Инициативата беше представена от гръцкия министър на цифровото управление Димитрис Папастериу.

Парламентът финализира законодателната рамка, която ще позволи изграждането на единна мрежа от камери за трафик. След това предстои избор на фирми, които да инсталират новите устройства. Местата на камерите ще бъдат обявени предварително, за да е ясно къде се осъществява наблюдение.

Особен акцент е поставен върху защитата на личните данни. Новите устройства ще могат да заснемат лицето на водача, но AI алгоритъм автоматично замъглява фона, оставяйки видим само човека зад волана. Така нарушението може да бъде потвърдено прецизно, без риск от грешки.

Министър Папастериу подчерта, че досегашната система е била морално остаряла – камерите работели частично, а потвърждаването на глобите понякога отнемало до пет години. С новия модел процесът се обръща: в момента на нарушението шофьорът получава уведомление за проверка, а в рамките на няколко часа полицай потвърждава нарушението. Наказанието автоматично влиза в цифровия портфейл, придружено със снимка за удостоверяване.

Днес полицията често разчита на записи от частни камери на магазини и аптеки. Скоро обаче нови камери ще бъдат поставени на най-рисковите места. В Атики Одос вече функционират около 30 устройства, а още 12 следят автобусните ленти. Започнало е монтирането на 388 нови камери, а конкурс за 2500 допълнителни е в ход.

Новите двуфункционални системи заснемат не само скорост, но и липса на предпазен колан, преминаване на червен сигнал, каране без каска и други нарушения, смятани за особено опасни.