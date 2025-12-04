НА ЖИВО
          Общият съд на ЕС допусна иска на Румен Гечев срещу въвеждането на еврото

          Общият съд на Европейския съюз е приел за допустима исковата молба, оспорваща законосъобразността на приемането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2026 г. Това стана ясно от публикация на бившия вицепремиер и министър на икономиката проф. Румен Гечев в социалните мрежи.

          Уведомлението за развитието по казуса е получено днес, 4 декември 2025 г., като самото решение на съда да даде ход на делото датира от 28 ноември 2025 г. Проф. Гечев уточни детайли около юридическия и експертния екип, работил по жалбата.

          „Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков“, пояснява той в своето изявление.

          Бившият министър допълва информация за икономическите експерти, ангажирани с аргументацията: „В икономическата обосновка на исковата молба участваха и колегите доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и доктор по икономика Любомир Христов.“

          Делото в Люксембург е насочено срещу Съвета на ЕС и по-конкретно срещу решението, взето на 8 юли 2025 г., което официално разписва пътя на страната към единната европейска валута. Според информацията, предоставена от проф. Гечев, Общият съд на ЕС е потвърдил допустимостта на искането за разглеждане на молбата, с което на практика стартира съдебният процес по оспорване на въвеждането на еврото в България от началото на 2026 година.

          1. От 1989 г. нормалните хора в България постоянно казват и настояват- не на закриване на 4 енерго блока в АЦ Кузлодуй, не на ликвидацията на БНА задно с въоръжението, не на ЕС и НАТО не на превръщането на Здравеопазването в ТД, не на затриването на всякакъв суверинитет на Държавата като хранителен, земеделски и още какъвто сто се сетите но алчните и продажни сребролюбци бг. управници са решили окончателно да затрият род и Родина и го правят системно, методично и последователно, за да се стигне до днешната 2025 г. в която са готови да вкарат България във война с Русия.

