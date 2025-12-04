Софийският апелативен съд (САС) постанови окончателно решение, с което остави в ареста петима от общо седемте лица, привлечени към наказателна отговорност по казуса „Исторически парк“. Мярката за неотклонение „задържане под стража“ бе потвърдена за Анатоли Савов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов и Николай Куцаров, които са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с длъжностни присвоявания, пране на пари и измами. Определението на магистратите не подлежи на обжалване или протест, предаде БТА.

Съдебният състав, председателстван от съдия Александър Желязков, измени мерките на двама от групата. Николай Хитов бе освободен срещу парична гаранция в размер на 20 000 лв. Причината за по-леката мярка е силно влошеното му здравословно състояние – тежка форма на диабет с развито „диабетно стъпало“ и голяма незарастваща рана. Съдия Желязков поясни, че макар Хитов да е сред водещите фигури в обвинението, му се налага парична гаранция поради „хуманитарните съображения“. Другият освободен е Емил Ефтимов, който излиза на свобода без наложена мярка за неотклонение. Мотивът на съда е, че за него има твърде „оскъдни източници на информация“ в събраните доказателства. Ефтимов е син на един от обвиняемите и участва в търговско дружество заедно с баща си.

Според прокуратурата групата е действала от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други населени места в страната. Обвинението твърди, че структурата е създадена с користна цел за извършване на престъпления.

В рамките на заседанието, продължило пет часа, съдия Александър Желязков мотивира решението с наличието на достатъчно свидетелски показания и писмени доказателства като договори за наем и поръчки между инвеститори и фирми. Взети са предвид и протоколите от извършените претърсвания и изземвания. Магистратът подчерта, че за съществуването на организирана престъпна група (ОПГ) са нужни организираност, трайност, структурираност и наличие на поне трима участници. Според съда обвиняемите са част от „широка общност, основана на дългогодишно познанство, пазарни и икономически интереси“, като „Тяхното познанство е трайно и има свързаност помежду им“.

По-рано прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за всички седем задържани, изтъквайки риска те да повлияят на разследването, ако са на свобода.

Случаят предизвика и политически отзвук. „Мина една година от Временната комисия срещу Исторически парк в предишния парламент. Ако някой имаше претенции за недобре свършена работа от съда и прокуратурата, имаше на разположение цяла година да го направи“, заяви Красимира Катинчарова от партия „Величие“, определяйки процеса като „политическо дело“.

Пред Съдебната палата в столицата се събраха симпатизанти на „Величие“, които скандираха „Свобода“ и „Оставка“. Напрежение възникна около влогъра Любомир Жечев, автор на разследване за „Исторически парк“ от предходната година. Протестиращите го обградиха, искайки обяснение за материалите му и наричайки го човек „с черна душа“. При появата на обвиняемите, техните близки и поддръжници ги посрещнаха с аплодисменти и думите „Гордеем се с вас“.