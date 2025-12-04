НА ЖИВО
          Осъдиха на 30 месеца затвор лекарят, снабдявал звездата от приятели – Матю Пери с кетамин

          Един от двамата лекари, продавали кетамин на звездата от сериала „Приятели“ Матю Пери в седмиците преди неговата смърт от свръхдоза, беше осъден на две години и половина затвор.

          44-годишният Салвадор Пласенсия стана първият от общо петима обвиняеми, който получава присъда по случая. Актьорът бе открит мъртъв в джакузито на дома си в Лос Анджелис през 2023 г., след дългогодишна борба със зависимости – трагичен край, който разтърси милиони негови почитатели.

          Смъртта на Пери предизвика мащабно разследване, в което бяха установени нелегални практики за продажба на опасното вещество. Делата срещу останалите обвиняеми продължават.

