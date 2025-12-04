Божидар Бобоков, синът на бизнесмена Атанас Бобоков, беше освободен от ареста с мярка „подписка“. Задържането му се състоя на 1 декември по време на мащабен протест в София, организиран срещу бюджета и управлението.

- Реклама -

По време на демонстрацията напрежението ескалира, което доведе до ареста на общо 71 души. Стигна се до палежи на контейнери за смет и значителни материални щети по полицейски и пожарен автомобили.

Сред арестуваните беше и Божидар Бобоков. По официални данни на СДВР, той е участвал в блъскането на запален контейнер срещу органите на реда.

В коментар по случая, на 3 декември баща му, Атанас Бобоков, отрече обвиненията в интервю за „Тази сутрин“. „Синът ми е заложник, не е палил кофи, а в джоба си е имал 20 лв.“, заяви той.