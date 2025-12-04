От последните минути: Съдът взе решение за четирима от задържаните на протеста

Четирима от задържаните при безредиците след протеста на 1 декември в центъра на София остават в ареста. Това реши Софийският районен съд.
- Реклама -
Причината: риск от извършване на нови престъпления
Съдът прецени, че има реална опасност обвиняемите да извършат нови престъпления, поради което уважи искането на прокуратурата те да останат с мярка „задържане под стража“.
Обвиненията срещу тях са за хулиганство, извършено с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата задържаните:
са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки;
са обръщали контейнери за отпадъци;
са вземали предмети от контейнерите, които също са хвърляли по кордона полицаи.
Родители: „Казаха ни, че ги взимат само за справка“
Сред присъстващите в съдебната зала беше и Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите, който изрази възмущение от действията на полицията.
Толешков твърди, че целия следващ ден от полицията са уверявали, че няма проблем и момчетата не са извършили нищо.
Разследванията продължават
Очаква се прокуратурата да извърши допълнителни действия – разпити, анализ на видеозаписи и други експертизи, преди да бъде решено дали ще бъдат поискани постоянни мерки „задържане под стража“ и за петия задържан в нощта на протеста.
Четирима от задържаните при безредиците след протеста на 1 декември в центъра на София остават в ареста. Това реши Софийският районен съд.
- Реклама -
Причината: риск от извършване на нови престъпления
Съдът прецени, че има реална опасност обвиняемите да извършат нови престъпления, поради което уважи искането на прокуратурата те да останат с мярка „задържане под стража“.
Обвиненията срещу тях са за хулиганство, извършено с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата задържаните:
са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки;
са обръщали контейнери за отпадъци;
са вземали предмети от контейнерите, които също са хвърляли по кордона полицаи.
Родители: „Казаха ни, че ги взимат само за справка“
Сред присъстващите в съдебната зала беше и Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите, който изрази възмущение от действията на полицията.
Толешков твърди, че целия следващ ден от полицията са уверявали, че няма проблем и момчетата не са извършили нищо.
Разследванията продължават
Очаква се прокуратурата да извърши допълнителни действия – разпити, анализ на видеозаписи и други експертизи, преди да бъде решено дали ще бъдат поискани постоянни мерки „задържане под стража“ и за петия задържан в нощта на протеста.