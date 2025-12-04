От последните минути: Съдът взе решение за четирима от задържаните на протеста

Четирима от задържаните при безредиците след протеста на 1 декември в центъра на София остават в ареста. Това реши Софийският районен съд.

Причината: риск от извършване на нови престъпления

Съдът прецени, че има реална опасност обвиняемите да извършат нови престъпления, поради което уважи искането на прокуратурата те да останат с мярка „задържане под стража“.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство, извършено с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата задържаните:

са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки;

с камъни, пиротехника и стъклени бутилки; са обръщали контейнери за отпадъци ;

; са вземали предмети от контейнерите, които също са хвърляли по кордона полицаи.

Родители: „Казаха ни, че ги взимат само за справка“

Сред присъстващите в съдебната зала беше и Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите, който изрази възмущение от действията на полицията.

„Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа след протеста. Били са на спирка, спрели са ги за проверка. Едното момче не е имало лична карта. Казали са: ‘Ще дойдеш ли с нас до районното?’ – ‘Да, няма проблем’. Отишли са децата и – хайде, задържане.“

Толешков твърди, че целия следващ ден от полицията са уверявали, че няма проблем и момчетата не са извършили нищо.

„И в 19:00 ми се стоварват постановления от някаква прокурорка“, добави той.

Разследванията продължават

Очаква се прокуратурата да извърши допълнителни действия – разпити, анализ на видеозаписи и други експертизи, преди да бъде решено дали ще бъдат поискани постоянни мерки „задържане под стража“ и за петия задържан в нощта на протеста.