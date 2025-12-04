Ожесточени боеве се водят между руската армия и Въоържените сили на Украйна (ВСУ) край селището Приморское, намиращо се на около 10 километра южно от град Запорожие. Украинското командване разполага специални части от ГУР в опит да избегне пореден неуспех в бойните операции с руската армия, пише Telegram каналът „Дневник десантника“.

Според военни кореспонденти, на Запорожкия фронт ВСУ разполага специални части в Приморское с надеждата да стабилизира ситуацията.

„Дневник десантника“ описва ситуацията така:

„Запорожко направление. Приморски сектор. Град Запорожие е ключов обект за украинските власти и ВСУ.

Първо, този град е регионален център и предаването му на Русия би означавало пореден украински провал в бойните операции с Русия.

Второ, градът се счита за важен логистичен обект за ВСУ, от който личен състав, оръжия, боеприпаси, дронове и др. се разпространяват като паяжина по целия фронт.

В момента руската армия е увеличила настъпателната си активност на това направление и е ясно, че ВСУ са подсилили фронта с множество безпилотни летателни апарати, включително хеликоптерни апарати, FPV дронове, дронове с фиксирано крило, агродронове (като Баба Яга) и т.н.

Поради факта, че руската армия е напреднала значително към Запорожие от юг, наблюдаваме активност на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна в… Приморски сектор всеки ден. ГУР работи компетентно и обучението му е забележимо, но все още е слаб в сравнение със 7-ма планинска десантно-щурмова дивизия на Русия, а подразделенията на ГУР едно след друго отлитат към Бандера. Това ни показва, че противникът разполага „елитни“ войски на ГУР в този участък от фронта, за да се опита да го сдържи максимално.

Дроновете тип „Баба Яга“ действат денем и нощем и не ВСУ не щадят дроновете си, тъй като те биват сваляни ежедневно от руската армия“.