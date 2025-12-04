НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Ожесточени боеве за Запорожие – ВСУ хвърлят елита на ГУР, за да предотвратят нов пробив

          4
          5065
          Боеве при Запорожие
          Боеве при Запорожие
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ожесточени боеве се водят между руската армия и Въоържените сили на Украйна (ВСУ) край селището Приморское, намиращо се на около 10 километра южно от  град Запорожие. Украинското командване разполага специални части от ГУР в опит да избегне пореден неуспех в бойните операции с руската армия, пише Telegram каналът „Дневник десантника“.

          - Реклама -

          Според военни кореспонденти, на Запорожкия фронт ВСУ разполага специални части в Приморское с надеждата да стабилизира ситуацията.

          „Дневник десантника“ описва ситуацията така:

          „Запорожко направление. Приморски сектор. Град Запорожие е ключов обект за украинските власти и ВСУ.

          Първо, този град е регионален център и предаването му на Русия би означавало пореден украински провал в бойните операции с Русия.

          Второ, градът се счита за важен логистичен обект за ВСУ, от който личен състав, оръжия, боеприпаси, дронове и др. се разпространяват като паяжина по целия фронт.

          В момента руската армия е увеличила настъпателната си активност на това направление и е ясно, че ВСУ са подсилили фронта с множество безпилотни летателни апарати, включително хеликоптерни апарати, FPV дронове, дронове с фиксирано крило, агродронове (като Баба Яга) и т.н.

          Поради факта, че руската армия е напреднала значително към Запорожие от юг, наблюдаваме активност на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна в… Приморски сектор всеки ден. ГУР работи компетентно и обучението му е забележимо, но все още е слаб в сравнение със 7-ма планинска десантно-щурмова дивизия на Русия, а подразделенията на ГУР едно след друго отлитат към Бандера. Това ни показва, че противникът разполага „елитни“ войски на ГУР в този участък от фронта, за да се опита да го сдържи максимално.

          Дроновете тип „Баба Яга“ действат денем и нощем и не ВСУ не щадят дроновете си, тъй като те биват сваляни ежедневно от руската армия“.

          Ожесточени боеве се водят между руската армия и Въоържените сили на Украйна (ВСУ) край селището Приморское, намиращо се на около 10 километра южно от  град Запорожие. Украинското командване разполага специални части от ГУР в опит да избегне пореден неуспех в бойните операции с руската армия, пише Telegram каналът „Дневник десантника“.

          - Реклама -

          Според военни кореспонденти, на Запорожкия фронт ВСУ разполага специални части в Приморское с надеждата да стабилизира ситуацията.

          „Дневник десантника“ описва ситуацията така:

          „Запорожко направление. Приморски сектор. Град Запорожие е ключов обект за украинските власти и ВСУ.

          Първо, този град е регионален център и предаването му на Русия би означавало пореден украински провал в бойните операции с Русия.

          Второ, градът се счита за важен логистичен обект за ВСУ, от който личен състав, оръжия, боеприпаси, дронове и др. се разпространяват като паяжина по целия фронт.

          В момента руската армия е увеличила настъпателната си активност на това направление и е ясно, че ВСУ са подсилили фронта с множество безпилотни летателни апарати, включително хеликоптерни апарати, FPV дронове, дронове с фиксирано крило, агродронове (като Баба Яга) и т.н.

          Поради факта, че руската армия е напреднала значително към Запорожие от юг, наблюдаваме активност на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна в… Приморски сектор всеки ден. ГУР работи компетентно и обучението му е забележимо, но все още е слаб в сравнение със 7-ма планинска десантно-щурмова дивизия на Русия, а подразделенията на ГУР едно след друго отлитат към Бандера. Това ни показва, че противникът разполага „елитни“ войски на ГУР в този участък от фронта, за да се опита да го сдържи максимално.

          Дроновете тип „Баба Яга“ действат денем и нощем и не ВСУ не щадят дроновете си, тъй като те биват сваляни ежедневно от руската армия“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          4 КОМЕНТАРА

          1. Ивайло стига рева, да не си първи братчед на ревлюто явленски. Отивай на фронта и вземи цялата рода с теб

          2. Какво да кажем за положението на ВСУ на фронта щом им се налага да хвърлят „елита“ на месни щурмове, за да спасяват фронта дето не бил пробит? 😂

          3. По зле написана статия рядко може да се прочете другаде освен в ЕК. Чист копи и пейст на непрофесинално написана новина, която въобще не се знае колко е истина. ЕК е дъното на русоробската журналистика.

            • Статията и колкото да е зле , то ти си по зле, че и доктора , ако ти каже , че ти няма нищо, то и той ще трябва да се прегледа

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions