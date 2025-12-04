НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пеевски: ПП-ДБ са лъжци, завираха се в кабинета на Борисов и в моя (ДОКУМЕНТИ)

          38
          301
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски отправи остри обвинения към депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ). Изявлението му дойде ден след публична словесна размяна с Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

          - Реклама -

          Пеевски: „Тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци“

          Пеевски заяви пред журналисти:

          „Всичките се завираха в кабинета на Борисов и в моя. Хората трябва да знаят истината, тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци.“

          Той подчерта, че предпочита да говори „с факти“ и раздаде на медиите ксерокопия от проекти на решения на парламента, свързани с предоставяне на допълнителна военна помощ за Украйна. Според Пеевски документите били подписани от него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Ивайло Мирчев.

          „Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички – всички бяха част от нас.“

          „Сглобката беше едно цяло“

          Пеевски коментира още и отношенията в предишното управляващо мнозинство:

          „Сглобката беше едно цяло, няма да излъжат хората. Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в моя кабинет.“

          Мирчев и ПП–ДБ потърсиха Пеевски за обяснение след остри реплики Мирчев и ПП–ДБ потърсиха Пеевски за обяснение след остри реплики

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски отправи остри обвинения към депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ). Изявлението му дойде ден след публична словесна размяна с Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

          - Реклама -

          Пеевски: „Тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци“

          Пеевски заяви пред журналисти:

          „Всичките се завираха в кабинета на Борисов и в моя. Хората трябва да знаят истината, тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци.“

          Той подчерта, че предпочита да говори „с факти“ и раздаде на медиите ксерокопия от проекти на решения на парламента, свързани с предоставяне на допълнителна военна помощ за Украйна. Според Пеевски документите били подписани от него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Ивайло Мирчев.

          „Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички – всички бяха част от нас.“

          „Сглобката беше едно цяло“

          Пеевски коментира още и отношенията в предишното управляващо мнозинство:

          „Сглобката беше едно цяло, няма да излъжат хората. Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в моя кабинет.“

          Мирчев и ПП–ДБ потърсиха Пеевски за обяснение след остри реплики Мирчев и ПП–ДБ потърсиха Пеевски за обяснение след остри реплики
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          38 КОМЕНТАРА

          6. Българиии, вярвате ли на това Нищожество. Добре , че са ПП и най вече Асен Василев да в разкриват кражбите.

            • Венета Кенарова Ами то е истина,г-жо!Едни и същи са,и Пеевски и Боко и Кокорчо с Кирчо и тоя Мирчев!Договорки и далавери!Отворете си очите,нали ППДБ промениха Конституцията,без да се съобразяват с нищо!

          7. Автентичното ДПС си има председател и това е Ахмед Доган!!!
            Истинските хора не могат да вярват на една СВИНЯ ДЕРИБЕЙ, който със свински методи превзе структури, като хваща за топките разни по-малки дерибеи с компромати

            • Дафи Тойчева какъв господин е този? Не бих го нарекла човек, а г-н…. Никога. Народа го определя като Свиня и това му е нежно. Бих го нарекла с по кръвожадни животно..Хиена, макар да е със структура на носорог и т. н

          12. АБЕ ТОЛКОВА ЛИ СТЕ НАГЛИ ДА КАЗВАТЕ НА ЧЕРНОТО БЯЛО! СТОТИЦИ ХИЛЯДИ НА ПРОТЕСТА СИ КАЗАХА МНЕНИЕТО ЗА ВАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ !

          13. Няма как да излъжеш цяла България, че тези които искаха кордон срещу тебе, са били с тебе!

          16. А ми то е така при вас оартиите, като беможе да разделите кражбите и си изкарвате ризи.

          20. Гнусна отрепка, това го знаем!! Дай документи за БУЛГАРТАБАК, КТБ, ЛаФка, Бензиностанции за хората, Магазини за хората?? Хайде покажи документи от кражбите!

          21. Всички ,знаем какви ги вършиха ПП/ДБ !
            Как величаеха Пеевски и как се бил променил за добро , никакво доверие на такива соросови пинчери!

          25. Ти си най големия лъжец и крадец.Да си натрапваш лъжите няма смисъл Краят ти на дерибейства свършва свиньо.

          27. Този неандерталец е толкова несъобразителен, че не се усеща как потвърждава своята и на ППДеБъ измяна на Родината, за което неминуемо ще бъдат изправени пред бъдещия Народен съд и осъдени справедливо.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions