Пеевски: ПП-ДБ са лъжци, завираха се в кабинета на Борисов и в моя (ДОКУМЕНТИ)

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски отправи остри обвинения към депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ). Изявлението му дойде ден след публична словесна размяна с Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.
- Реклама -
Пеевски: „Тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци“
Пеевски заяви пред журналисти:
Той подчерта, че предпочита да говори „с факти“ и раздаде на медиите ксерокопия от проекти на решения на парламента, свързани с предоставяне на допълнителна военна помощ за Украйна. Според Пеевски документите били подписани от него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Ивайло Мирчев.
„Сглобката беше едно цяло“
Пеевски коментира още и отношенията в предишното управляващо мнозинство:
Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски отправи остри обвинения към депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ). Изявлението му дойде ден след публична словесна размяна с Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.
- Реклама -
Пеевски: „Тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци“
Пеевски заяви пред журналисти:
Той подчерта, че предпочита да говори „с факти“ и раздаде на медиите ксерокопия от проекти на решения на парламента, свързани с предоставяне на допълнителна военна помощ за Украйна. Според Пеевски документите били подписани от него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Ивайло Мирчев.
„Сглобката беше едно цяло“
Пеевски коментира още и отношенията в предишното управляващо мнозинство:
Магнитскиии
Лъжец
ЛЪЖЕЦ!
Да бе…и си против омразата… Нал’тъй??? 😃 😃 😃
Кална е борбата с прасетата.
Българиии, вярвате ли на това Нищожество. Добре , че са ПП и най вече Асен Василев да в разкриват кражбите.
Венета Кенарова Ами то е истина,г-жо!Едни и същи са,и Пеевски и Боко и Кокорчо с Кирчо и тоя Мирчев!Договорки и далавери!Отворете си очите,нали ППДБ промениха Конституцията,без да се съобразяват с нищо!
Пенка Говедарова Герберска По…. Пловдив
Венета Кенарова ????Ако мислиш ,че съм“ герберски,“много се лъжеш,ясно
Автентичното ДПС си има председател и това е Ахмед Доган!!!
Истинските хора не могат да вярват на една СВИНЯ ДЕРИБЕЙ, който със свински методи превзе структури, като хваща за топките разни по-малки дерибеи с компромати
Май лъжците сте вие.
Този е за лудницата!
Духай свиня
За себе си ли говорите г-н Пеевски?
Дафи Тойчева какъв господин е този? Не бих го нарекла човек, а г-н…. Никога. Народа го определя като Свиня и това му е нежно. Бих го нарекла с по кръвожадни животно..Хиена, макар да е със структура на носорог и т. н
АБЕ ТОЛКОВА ЛИ СТЕ НАГЛИ ДА КАЗВАТЕ НА ЧЕРНОТО БЯЛО! СТОТИЦИ ХИЛЯДИ НА ПРОТЕСТА СИ КАЗАХА МНЕНИЕТО ЗА ВАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ !
Няма как да излъжеш цяла България, че тези които искаха кордон срещу тебе, са били с тебе!
Агонията е голяма.Няма да бъдат подбирани средства…
Само че тогава не беше ли още ДПС то на Доган??
А ми то е така при вас оартиите, като беможе да разделите кражбите и си изкарвате ризи.
Прав си грухтялнико сега си ги взимай под мишницата и да ви няма всичките
Гнусно канално плъхо-прасе!!! 🐁🐷👎
Ебати боклука е тая свиня
Гнусна отрепка, това го знаем!! Дай документи за БУЛГАРТАБАК, КТБ, ЛаФка, Бензиностанции за хората, Магазини за хората?? Хайде покажи документи от кражбите!
Tanya Georgieva Atanasova Пропуснахте магазините втора употреба.От тях се печели много.
Всички ,знаем какви ги вършиха ПП/ДБ !
Как величаеха Пеевски и как се бил променил за добро , никакво доверие на такива соросови пинчери!
Така беше
ДЕБЕЛ КРАДЕЦ–ТИ СИ ВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУП!!!
Този като се покаже още повече амбицира хората.Събуди се народа няма да ви оставят
Ти си най големия лъжец и крадец.Да си натрапваш лъжите няма смисъл Краят ти на дерибейства свършва свиньо.
Пенка Ангелова ни най малко ще го защитавам ,но в случая не лъже.
Всички сте такива Скраб,Тотал щета Мършиии,,,,…..
Stanimir Ivanov ОТРЕПКА!!!
Stanimir Ivanov путлерски трол!
Този неандерталец е толкова несъобразителен, че не се усеща как потвърждава своята и на ППДеБъ измяна на Родината, за което неминуемо ще бъдат изправени пред бъдещия Народен съд и осъдени справедливо.