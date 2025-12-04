Пеевски: ПП-ДБ са лъжци, завираха се в кабинета на Борисов и в моя (ДОКУМЕНТИ)

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски отправи остри обвинения към депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ). Изявлението му дойде ден след публична словесна размяна с Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

Пеевски: „Тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци“

Пеевски заяви пред журналисти:

„Всичките се завираха в кабинета на Борисов и в моя. Хората трябва да знаят истината, тези хора не могат да ги представляват, те са лъжци.“

Той подчерта, че предпочита да говори „с факти“ и раздаде на медиите ксерокопия от проекти на решения на парламента, свързани с предоставяне на допълнителна военна помощ за Украйна. Според Пеевски документите били подписани от него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Ивайло Мирчев.

„Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички – всички бяха част от нас.“

„Сглобката беше едно цяло“

Пеевски коментира още и отношенията в предишното управляващо мнозинство: