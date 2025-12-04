Песков от „Борт №1“: Путин каца в Индия за ключова визита

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи първи коментар директно от борда на правителствения самолет по повод началото на визитата на руския президент Владимир Путин в Индия.

Според Песков посещението ще бъде „наситено с важни двустранни разговори“, като в центъра им се очакват икономическо сътрудничество, енергийни проекти и координация по международни теми.

Руският лидер пристига по покана на индийския премиер Нарендра Моди, а визитата се определя като ключова за укрепване на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи.

„Работата започва веднага след кацането“, заяви Песков, подчертавайки, че програмата е интензивна и включва както официални преговори, така и срещи в разширен формат.

Очакват се изявления на двамата лидери след разговорите, както и подписването на няколко договора.