Песков от „Борт №1“: Путин каца в Индия за ключова визита

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи първи коментар директно от борда на правителствения самолет по повод началото на визитата на руския президент Владимир Путин в Индия.
Според Песков посещението ще бъде „наситено с важни двустранни разговори“, като в центъра им се очакват икономическо сътрудничество, енергийни проекти и координация по международни теми.
Руският лидер пристига по покана на индийския премиер Нарендра Моди, а визитата се определя като ключова за укрепване на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи.
Очакват се изявления на двамата лидери след разговорите, както и подписването на няколко договора.
А дано се не върне