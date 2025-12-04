НА ЖИВО
          Песков от „Борт №1": Путин каца в Индия за ключова визита

          Снимка: Gazeta.ru
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи първи коментар директно от борда на правителствения самолет по повод началото на визитата на руския президент Владимир Путин в Индия.

          Според Песков посещението ще бъде „наситено с важни двустранни разговори“, като в центъра им се очакват икономическо сътрудничество, енергийни проекти и координация по международни теми.

          Руският лидер пристига по покана на индийския премиер Нарендра Моди, а визитата се определя като ключова за укрепване на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи.

          „Работата започва веднага след кацането“, заяви Песков, подчертавайки, че програмата е интензивна и включва както официални преговори, така и срещи в разширен формат.

          Очакват се изявления на двамата лидери след разговорите, както и подписването на няколко договора.

