Покойният папа Франциск е завещал на Украйна пари за линейки

Папа Франциск I, който почина на 21 април 2025 г., е оставил пари в завещанието си за закупуване на линейки за хуманитарни нужди в Украйна. Това съобщи аржентинската монахиня Лусия Карам, цитирана от испанския портал Religion Digital.

Според нея папа Франциск е оставил значителна сума, за да може тя да закупи линейки за украинското население. Тя е поддържала близки отношения с папата и е признала, че тази помощ „е била много поразителна“.

„По време на срещите ни той наистина каза, че ще помогне по някакъв начин, но не си представях, че ще бъде по този начин“, заяви Карам, която е посетила Украйна повече от 20 пъти след руската инвазия на 24 февруари 2022 г.

Монахинята, директор на фондацията на манастира „Санта Клара“ в испанския град Манреса, си спомни и за новия папа Лъв XIV, с когото е имала възможност да разговаря почти час миналия август.

„Тази среща продължи по-дълго, отколкото той разговаря с много епископи. Докато чаках реда си, наблюдавах как папата провежда петминутни срещи. Притеснявах се дали ще мога да му обясня проекта в Украйна за толкова кратко време, но той ми отдели цели 50 минути“, разказа Карам.