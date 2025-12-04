НА ЖИВО
          Покойният папа Франциск е завещал на Украйна пари за линейки

          Франциск завеща пари за линейки на Украйна
          Франциск завеща пари за линейки на Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Папа Франциск I, който почина на 21 април 2025 г., е оставил пари в завещанието си за закупуване на линейки за хуманитарни нужди в Украйна. Това съобщи аржентинската монахиня Лусия Карам, цитирана от испанския портал Religion Digital.

          Според нея папа Франциск е оставил значителна сума, за да може тя да закупи линейки за украинското население. Тя е поддържала близки отношения с папата и е признала, че тази помощ „е била много поразителна“.

          „По време на срещите ни той наистина каза, че ще помогне по някакъв начин, но не си представях, че ще бъде по този начин“, заяви Карам, която е посетила Украйна повече от 20 пъти след руската инвазия на 24 февруари 2022 г.

          Монахинята, директор на фондацията на манастира „Санта Клара“ в испанския град Манреса, си спомни и за новия папа Лъв XIV, с когото е имала възможност да разговаря почти час миналия август.

          „Тази среща продължи по-дълго, отколкото той разговаря с много епископи. Докато чаках реда си, наблюдавах как папата провежда петминутни срещи. Притеснявах се дали ще мога да му обясня проекта в Украйна за толкова кратко време, но той ми отдели цели 50 минути“, разказа Карам.

          53 КОМЕНТАРА

          6. Да беше разтопил и трона от злато , да им даде да си имат за още златни тоалетни !

          10. По добре да беше дал за катафалки,имат повече нужда от тях! Наркомана провежда системен геноцид!!!!

            • Val Kar Вследстствие на геноцида извършван от неонациста Путин са убити повече от милион млади руски войници

          12. Да могат да разнасят разфасованите войничета на части. Абсолютна подигравка с Покрайнината.

          14. ма ич няма нищо фашистко в лоното на сатаната- ватикан… то и пий незнамкой си, спасяваше самоотвержено нацисти, като ги пращаше на почивка я в Мексико, я другаде из Латинска Америка

          16. На украина не са нужни линеики с това управление а гробарки. Те минират и ранените си войници. Що за хора са това.

          18. Е тая мумия семейство няма цял живот е плюскал на аванта плющял се е като луд парите все някой трябва да ги открадне

              • Nikolina Gerdzhikova, я тъпанарке ай сиктир. Не съм длъжна да уважавам хора, които се оставиха да ги вкарат във война срещу собствените им братя.

              • Nikolina Gerdzhikova, водиш я ти, аз казвам истината. Стотици години живяха заедно и за 20 г решиха, че руснаците им пречат, москаляку на гиляку. Управляващите ги за пари и златни тоалетни ги продадоха да ги избиват. Размърдай си простия мозък, даже украинците започнаха да го разбират.

              • Светлана Спасова руснаците решиха , че им пречат украйнците ? Нали не вярвате , че войната е заради лошото отношение на украйнци към руснаци ?

              • Светлана Спасова няма общо с войната това. Всичко е заради евентуалното присъединяване на Украйна към НАТО и заради 2-та района богати на полезни изкопаеми.

              • Cvetan Ivanov, има, има, Русия има полезни изкопаеми за 100 трилиона. Не й трябват територии. Но населението там е руско, а укр. искат да ги изгонят. НАТО също е виновно. Украйна гарантира, че ще бъде неутрална, както и всички страни влязли в ОНД, но се оказа, че не е така.

              • Светлана Спасова е те за гарантиране никой не си спази нещо.
                Украйна се разоръжи 1991-1994 , Европа и САЩ обещаха да гарантират границите , Русия обеща да не напада Украйна ако си махне атомните бомби и после какво стана ? Русия си прибра Крим ,а Европа и САЩ трябваше да обявят война на Русия , но си траят .Сега Русия пак наруши и пак мълчание от гарантите…грешка на Украйна , че вярва на другите и трябваше да си има атомните бомби …тогава да видя Русия как ей така напада атомна държава..

              • Cvetan Ivanov , това за бомбите не е вярно. Договорът ьа ЯО, се сключва между Щатите и Русия, не с Украйна. САЩ обещаха и да не се разширяват. Крим си е техен, то и Хърватия беше в Югославия, ама сега не е.

              • Светлана Спасова

                В замяна на предаването на оръжията, Украйна получи обещания за гаранции за сигурност и териториална цялост — главно чрез Budapest Memorandum.

          21. Е щом папата е „дал„ всички да завещаем притежанията си на Украйна ,трябва да сме солидарни все пак …,абе да питам какво ни интересува папата ,Ватикана и католиците сектанти ,че ни ги набутвате под носа навсякъде ??? Аз съм мюсюлманка,но основната религия в България е Православното Християнство и да не навлизам в подробности ,но в Исляма Християнството е есинствената призната за истинна религия преди Него и всичко останало са секти и сатанисти !!! Действията ,бездействията и явната подкрепа от сатанисти за сатанисти говорят сами по себе си за тях и вас които ни ги натрапвате !!! В България това не работи !!!

          22. Не линейки а погребални коли английски и то подклждащи войната английски терористи

          23. Да беше дарил пари и за българите. Линейките са голям дефицит. Поне щяха да правят конкуренция на частните. Но нас кой ни има за хора.

