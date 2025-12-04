Поредна грешка за Ливърпул

Ливърпул записа поредна грешна стъпка във Висшата лига, след като завърши наравно 1:1 със Съндърланд на „Анфийлд“. „Черните котки“ бяха по-добрият отбор на терена и могат да съжаляват, че не стигнаха до трите точки.

Съндърланд е шести в класирането с 23 точки, докато мърсисайдци са осми с 22. В следващия кръг Ливърпул гостува на Лийдс, а новакът във Висшата лига гостува на Манчестър Сити.

В 10-ата минута Доминик Собослай отправи коварен удар, който Робин Руфс отрази. Девет минути по-късно опит на Александър Исак премина високо над вратата.

Флориан Вирц имаше шанс в средата на първото полувреме, но германецът бе спрян от стража на Съндърланд.

В 32-ата минута „черните котки“ можеха да поведат в резултата. Трей Хюм стреля от дистанция, Алисон не се намеси убедително и топката срещна напречната греда.

Собослай отново тества рефлекса на Руфс в 43-ата минута, а малко след това удар с глава на Алексис Мак Алистър срещна левия страничен стълб.

Мохамед Салах се появи на терена на почивката на мястото на Коди Гакпо. В 58-ата минута изстрел на египтянина бе блокиран от защитник на гостите.

Три минути след това Съндърланд отново нацели страничния стълб. Омар Алдерете бе забравен от отбраната на мърсисайдци при центриране от корнер, но нямаше късмет при удара си с глава.

Новакът във Висшата лига поведе в резултата в 68-ата минута. Шемсдин Талби напредна и стреля от дистанция, получи се рикошет в гърба на Върджил Ван Дайк и топката влетя в долния десен ъгъл.

Ливърпул изравни 14 минути по-късно. Къртис Джоунс открадна топката и пусна пас към Флориан Вирц в наказателното поле. Германският национал показа отличната си техника и стреля. Опитът му бе неточен, но топката рикошира в Норди Мукиеле и влетя в мрежата на Руфс.

До края на срещата „червените“ потърсиха обрата, но Съндърланд бе по-близо до попадението. В четвъртата минута на продължението Руфс намери с дълго подаване Уилсон Исидор, който остана сам срещу Алисон. Нападателят се справи с вратаря на Ливърпул, но Федерико Киеза изчисти от голлинията.