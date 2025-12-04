НА ЖИВО
          България

          Преустановиха преминаването на камиони през ГКПП „Промахон“ заради протестите в Гърция

          Снимка: БГНЕС
          Временно е спряно пропускането на товарни автомобили през граничен пункт „Промахон“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. На пътуващите в района се препоръчва да преминават през ГКПП „Илинден – Ексохи“. Данните за движението са към 06:00 ч.

          Около 14:00 ч. в сряда в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на „Промахон“ постъпила информация от гръцката полиция, че пътят към Гърция в района на пункта е затворен. Преустановено е преминаването на всички превозни средства за неопределено време.
          Причината е гарантиране на безопасността заради активните протестни действия на земеделските производители от Северна Гърция.

          Движението е нормално на останалите гранични пунктове с Гърция.

          На границата с Турция трафикът остава интензивен при ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили.

          По граничните пунктове със Сърбия, Румъния и Северна Македония движението е без затруднения.

