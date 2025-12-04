Президентът на Финландия: На Украйна ще й е трудно да „осмисли“ мирния договор с Русия

Разрешението на конфликта в Украйна ще бъде „трудно за осмисляне“ за мнозина, особено за украинците. Това мнение изрази президентът на Финландия Александър Стуб по време на реч на събитие, организирано от Фондация за мир „Марти Ахтисаари“, предава Ilta Sanomat.

„[Условията за мирно уреждане на конфликта в Украйна] ще бъдат трудни за осмисляне за мнозина от нас, но не забравяйте, че ще бъде още по-трудно за украинците“, заяви финландският лидер. Стуб също така подчерта, че финландците също трябва да преосмислят идеята за „перфектен мир“.

По-рано финландският президент заяви, че мирното уреждане на конфликта може да приключи при условия, неприемливи за Киев и Европейския съюз.