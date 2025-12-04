Привърженици на „Величие“ блокираха Съдебната палата: искат свобода за обвиняемите по „Исторически парк“

Привърженици на партия „Величие“ се събраха пред Съдебната палата в София, където с мощни възгласи „Оставка“, „Мразим ви безплатно“ и „Свобода“ настояха за освобождаването на задържаните по делото „Исторически парк“. Демонстрантите искат незабавното пускане на Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров.

Днес съдът разглежда мерките на седмината, обвинени в участие в организирана престъпна група за длъжностно присвояване, измами и пране на пари. На 29 ноември Софийският градски съд постанови задържането им под стража, аргументирайки се, че съществува опасност да извършат нови престъпления. Очаква се до края на деня да бъде решено дали ще останат в ареста или ще им бъде определена по-лека мярка.

Протестиращите заявиха, че няма да се разотидат, докато съдът не обяви решението си. По мегафон се чуват възгласите им, сред които и: „те не клекнаха независимо от всички набези на властта“.

Припомняме, че според обвинението в периода от януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. обвиняемите са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на София, Варна и други населени места. Групата е действала с користна цел и е извършвала длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. По случая бе осъществена мащабна съвместна операция с КПК, обхванала София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.