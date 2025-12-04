НА ЖИВО
          Привърженици на „Величие“ блокираха Съдебната палата: искат свобода за обвиняемите по „Исторически парк“

          26
          176
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Привърженици на партия „Величие“ се събраха пред Съдебната палата в София, където с мощни възгласи „Оставка“, „Мразим ви безплатно“ и „Свобода“ настояха за освобождаването на задържаните по делото „Исторически парк“. Демонстрантите искат незабавното пускане на Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров.

          Днес съдът разглежда мерките на седмината, обвинени в участие в организирана престъпна група за длъжностно присвояване, измами и пране на пари. На 29 ноември Софийският градски съд постанови задържането им под стража, аргументирайки се, че съществува опасност да извършат нови престъпления. Очаква се до края на деня да бъде решено дали ще останат в ареста или ще им бъде определена по-лека мярка.

          Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

          Протестиращите заявиха, че няма да се разотидат, докато съдът не обяви решението си. По мегафон се чуват възгласите им, сред които и: „те не клекнаха независимо от всички набези на властта“.

          Припомняме, че според обвинението в периода от януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. обвиняемите са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на София, Варна и други населени места. Групата е действала с користна цел и е извършвала длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. По случая бе осъществена мащабна съвместна операция с КПК, обхванала София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

          26 КОМЕНТАРА

          2. Браво на Ивелин, само така. Глупаците не се свърши а 35 год., хвърлят парите през балканите, така и тези.

          4. КАКВО ПРАВОСЪДИЕ ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ ЕДИНСТВЕНО СЛУЖИ САМО ЗА БУХАЛКА НА МАФИЯТА ❗️❗️ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ , ТЕЗИ ХОРА СА НЕПРАВОМЕРНО АРЕСТУВАНИ С ЦЕЛ ДА ПРИТИСНАТ ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ И ПАРТИЯ ВЕЛИЧИЕ , ТОВА ОБАЧЕ.НЯМА ДА СТАНЕ❗️❗️❗️

          6. В последно време и Евроком започна да се заиграва с неточност в думите, които се използват. Българите имаме интуитивно усещане за истината и не може да бъдем излъгани. Този съдебен процес е мафиотска политическа поръчка и е срам за Темида! Скоро това правителство ще падне и всеки, който е отсъждал против закона и истината, ще си плати! Историята го е показвала многократно….

          13. Какво правосъдие?
            Невинни хора да бъдат задържани без обвинения? Без никакви доказателства срещу тях, че са извършили престъпление. Това ли е правосъдие?

          14. Кое правосъдие, бе мисирки? Къде го видяхте? Ние го търсим това правосъдие вече 35 години. Не ставайте смешни, в България има бухалки и избирателно „правосъдие ‘! А вие явно сте много проЗти след като още не го знаете. Как така един и същ съдебен състав гледа обвиненията бухалки срещу Коцев и ИП? Случайно ли ви се струва? Или сте много наивни, което показва, че журналистиката не е вашето нещо. Защо не сте там да задавате въпроси? Защо не отидете до ИП, нали го направихте най големият „проблем “ в България? Всички само се правите на журналисти, а реално сте Симонмилковци и онази куха лейка от ПИК. И вие сте като избирателното правосъдие – избирателна журналистика. Не останаха истински журналисти, бог да го прости Милен Цветков, с него умря и журналистиката.

          15. Царят слънце сега най-отпред, падне ли имунитета къде ще е? Защо не си го даде сам, като е сигурен в себе си?

            • Грозната Истина И като влезе вътре, в тъмната стая и напълно изолиран, как ще е полезен на незконно арестуваните? Що за тъпотии пишете? Да му вземат имунитета могат за пет минути! Дотогава той ще прави всичко възможно да търси справедливост!

              • Вера Мадемова как да му го вземат, като законно няма главен прокурор? Айде помислете преди да пишете.

              • Грозната Истина Това не е проблем на Ивелин Михайлов. Да си го решава който трябва. Достатъчно беше отворен към всички институции!Точка!

              • Вера Мадемова Ами не е и наш проблем, за да блокира централните улици с паркирани автомобили. Капиш?

          16. Няма правосъдие всичко е корумпирано! Подкрепям Величие за България Свобода за арестуваните невинни хора

          17. Блокираха или се събраха отпред? Гръмко заглавие, но вътре уточнявате друго. Питахте ли същото за други протести ПРЕД съдебната палата?

          18. Какво правосъдие ? Не чухте ли ? Откраднат къмпинг за половин милиард и признание ,че е така от министерството на земеделието и горите и нищо – къде е правосъдието там ? Жалко , че толкова малко хора са се отзовали – За мен не подкрепа ,ами тря да се влезе директно с рогата напред вътре !

