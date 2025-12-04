НА ЖИВО
          Прокуратурата е осъдена да плати близо 50 000 лв. на бивш шеф на разузнаването

          Снимка: БГНЕС
          Софийският градски съд (СГС) присъди на бившия директор на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) – Драгомир Димитров, обезщетение от близо 50 000 лева заради незаконно повдигнато обвинение, съобщава Lex.bg. Съдът уважи напълно исковете му по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

          Над три години срещу Димитров е водено разследване за престъпление по служба, свързано с предполагаемо изтичане на класифицирана информация.

          Как започва всичко?

          В началото на 2020 г. прокуратурата обявява, че Димитров – тогава генерален консул в Мюнхен – е обвиняем за това, че през 2016 г. като шеф на ДАР не е осигурил необходимия контрол върху вътрешната защита на секретна информация и така е набавил облага от 91 500 евро за чужда фирма.

          По-късно става ясно, че става дума за система за обмен на информация, която:

          • е препоръчана от партньорска служба,
          • е инсталирана от нейни служители,
          • не е обработвала класифицирана информация, а само оперативна,
          • е придобита напълно прозрачно, със становища от ръководители в ДАР,
          • а служителите са преминали обучение.

          Проверка на ДАНС от 2019 г. установява, че реални вреди няма, макар да е имало риск.

          Прекратяване на делото

          През лятото на 2023 г. наблюдаващият прокурор Адалберт Живков прекратява делото с мотив, че действията на Димитров са извършени, но не представляват престъпление, защото обществената опасност е „явно незначителна“.

          Димитров обжалва, настоявайки да бъде записано, че няма извършено престъпление, но военният съд отхвърля жалбата.

          Мерките срещу него

          При старта на разследването през януари 2020 г. на Димитров са наложени:

          • обвинение, наказуемо с до 8 години затвор,
          • гаранция от 5000 лева,
          • забрана за напускане на страната (отменена след седмица),
          • отказ от ДАНС да поднови достъпа му до класифицирана информация.

          Той описва като особено унизително и писмо от Военно-окръжната прокуратура до външния министър Екатерина Захариева с искане да осигури явяването му за привличане към наказателна отговорност.

          Паралелно започват и ревизии от НАП за него, съпругата му и възрастния му баща – приключили без нарушения.

          Реакциите около случая

          Свидетел – близък приятел на Димитров – описва шока в дипломатическите среди и въпросите от партньорски служби. По това време той е натоварен с ключова роля в организацията на Мюнхенската конференция по сигурността, но е принуден да напусне Германия заради разследването.

          Мотивите на съда

          В решението си съдия Валерия Банкова подчертава, че:

          • разследването е продължило 3 години и половина,
          • Димитров е преживял сериозен стрес и притеснения,
          • честта и достойнството му са накърнени,
          • не е нужно формално доказване на тези неимуществени вреди.

          Съдът присъжда обезщетение в пълен размер.

          Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано от прокуратурата пред Софийския апелативен съд.

