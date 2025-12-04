НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Проливни дъждове и бурни ветрове връхлитат Гърция с циклона „Байрън“

          Снимка: iStock
          Гърция е в готовност за опасни метеорологични явления, след като синоптиците предупреждават за проливни дъждове и бури, които ще обхванат голяма част от източните и южните региони на страната до сутрешните часове в събота.

          Валежите се очаква да бъдат не само изключително интензивни, но и продължителни. На много места лошото време ще бъде придружено от локални градушки и силни ветрове, които в петък могат да достигнат 8–9 по скалата на Бофорт.

          Според прогнозите най-засегнати ще бъдат областите Пиерия, Иматия, Халкидики, Солун, Тесалия, Споради, Евия, както и островите в Източно Егейско море и Додеканезите. На отделни места бурите ще засегнат и Цикладите и Крит, като очакваните проявления се определят като особено силни и потенциално опасни.

