Проливни дъждове и бурни ветрове връхлитат Гърция с циклона „Байрън“

Гърция е в готовност за опасни метеорологични явления, след като синоптиците предупреждават за проливни дъждове и бури, които ще обхванат голяма част от източните и южните региони на страната до сутрешните часове в събота.

Валежите се очаква да бъдат не само изключително интензивни, но и продължителни. На много места лошото време ще бъде придружено от локални градушки и силни ветрове, които в петък могат да достигнат 8–9 по скалата на Бофорт.

Според прогнозите най-засегнати ще бъдат областите Пиерия, Иматия, Халкидики, Солун, Тесалия, Споради, Евия, както и островите в Източно Егейско море и Додеканезите. На отделни места бурите ще засегнат и Цикладите и Крит, като очакваните проявления се определят като особено силни и потенциално опасни.