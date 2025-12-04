НА ЖИВО
          Радост за Веласкес: Ради Кирилов се завърна в групата на Левски за дербито със Славия

          Двубоят между "белите" и "сините" започна днес от 18 часа

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорският щаб на Левски обяви групата от 20 футболисти, на които ще може да разчита Хулио Веласкес за мача в сряда. От 18:00 часа „сините“ гостуват на Славия в мач от 18-ия кръг на Първа лига срещу Славия. 

          Преди срещата изглежда, че голямата новина е свързана с потенциалното завръщане на Радослав Кирилов.  

          Той не беше на разположение на Веласкес в предходните три срещи, след като за последно в началото на ноември игра повече от 70 минути срещу Арда. 

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

