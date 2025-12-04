Радост за Веласкес: Ради Кирилов се завърна в групата на Левски за дербито със Славия

Треньорският щаб на Левски обяви групата от 20 футболисти, на които ще може да разчита Хулио Веласкес за мача в сряда. От 18:00 часа „сините“ гостуват на Славия в мач от 18-ия кръг на Първа лига срещу Славия.

Преди срещата изглежда, че голямата новина е свързана с потенциалното завръщане на Радослав Кирилов.

Той не беше на разположение на Веласкес в предходните три срещи, след като за последно в началото на ноември игра повече от 70 минути срещу Арда.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.