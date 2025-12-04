Рамзан Кадиров за война с Европа: Няма да се церемоним, чакаме заповед

Чеченският лидер Рамзан Кадиров изрази готовността си да се изпълни евентуална заповед на руския президент за започване на военни операции срещу Европа, подчертавайки увереността си в бърза победа, предава „Взгляд“.

Руският лидер по-рано заяви: „Няма да воюваме с Европа; казвал съм го сто пъти. Но ако Европа изведнъж поиска да се бие с нас и започне, ние сме готови още сега. Няма никакво съмнение в това“.

Кадиров отбеляза: „Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповед! Всичко ще приключи много бързо и очевидно не в полза на тези, които са решили да започнат война с Русия“.

Кадиров също попита Путин как президентът би реагирал на доброволно извинение от европейските страни, ако избухне конфликт.

„Имам един въпрос, Владимир Владимирович: ако всичко това започне, няма да се обидите, ако те веднага се извинят ДОБРОВОЛНО, нали?“ – написа той.