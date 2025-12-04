НА ЖИВО
          Рамзан Кадиров за война с Европа: Няма да се церемоним, чакаме заповед

          Рамзан Кадиров
          Рамзан Кадиров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Чеченският лидер Рамзан Кадиров изрази готовността си да се изпълни евентуална заповед на руския президент за започване на военни операции срещу Европа, подчертавайки увереността си в бърза победа, предава „Взгляд“.

          Руският лидер по-рано заяви: „Няма да воюваме с Европа; казвал съм го сто пъти. Но ако Европа изведнъж поиска да се бие с нас и започне, ние сме готови още сега. Няма никакво съмнение в това“.

          Кадиров отбеляза: „Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповед! Всичко ще приключи много бързо и очевидно не в полза на тези, които са решили да започнат война с Русия“.

          Кадиров също попита Путин как президентът би реагирал на доброволно извинение от европейските страни, ако избухне конфликт.

          „Имам един въпрос, Владимир Владимирович: ако всичко това започне, няма да се обидите, ако те веднага се извинят ДОБРОВОЛНО, нали?“ – написа той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          34 КОМЕНТАРА

            • Има соросойдни русофобски майки за разплод като майка ти и чеченците ще ги заплодят 100 %

          10. С глас се смея. Този не каза ли съшито и за Украйна там имаше заповед 🤡🤡🤡🤡🤮🤮🤮🤮

          11. Ама тия Кадировците режат глави не си играят .
            Ако си мислят Макроните и компания че ще се справят нека опитат .!🖕
            Няма да имат глави че да духат супата

          12. Света се разделя между великите държави Русия ,Китай ,САЩ и Индия.
            България малка държава с момента превърната в бананова република няма избор ще трябва да бъде към някоя свера на влияние и най- правилната е Русия .

          14. Абе къде си тръгнал бе брадат рязан оръфляк. Наведи се на Путин Лапни каквото трябва И мълчи защото освен че си гнусен вече стана и жалък.

              • Кирил Стоянов Ами защо не отидеш да му я обръснеш? Хайде, направи го! Ще станеш герой!

              • Иван Бацоев , Кадиров е в Ичкерия, а това е в путинистан. Ако реши да идва, нека да ми се обади. Има вероятност обаче жителите на Ичкерия да го обръснат перманентно.

              • Кирил Стоянов Нали ти искаш да го обръснеш! Давай! Направи я тази героична постъпка! Много ще се радвам! А и предполагам целия ЕС ще се радва!

              • Кирил Стоянов на Фейсбук много такива са силни ,идва времето такива поддръжници на фашисткият режим в Украйна ще си плащат.

              • Иван Бацоев , нито знам какво означава еврогейски, нито знам какво е усраински. Виждам че нещо си превъзбуден за някакъв фронт и харесваш кадиров, така че можеш ти да заминеш към така жадувания от теб фронт. Доколкото ми е известно, и путя ще те вземе з пушечно месо, и кадирката може да те ползва за надуваема кукла.

              • Иван Бацоев , виждам, че съм те жегнал, което ме радва. Няма нищо по-хубаво от рева на копейка. Сигурен съм, че още мога да те изнервя: 27 дни до приемането на еврото 😉

              • Кирил Стоянов Бръснарьо, като дойде Кадиров, имаш два варианта. Или да се скриеш като плъх, или да го посрещнеш с хляб и сол! Сигурен съм, че ще е второто!

