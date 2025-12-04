Рамзан Кадиров за война с Европа: Няма да се церемоним, чакаме заповед

Чеченският лидер Рамзан Кадиров изрази готовността си да се изпълни евентуална заповед на руския президент за започване на военни операции срещу Европа, подчертавайки увереността си в бърза победа, предава „Взгляд“.
Руският лидер по-рано заяви: „Няма да воюваме с Европа; казвал съм го сто пъти. Но ако Европа изведнъж поиска да се бие с нас и започне, ние сме готови още сега. Няма никакво съмнение в това“.
Кадиров отбеляза: „Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповед! Всичко ще приключи много бързо и очевидно не в полза на тези, които са решили да започнат война с Русия“.
Кадиров също попита Путин как президентът би реагирал на доброволно извинение от европейските страни, ако избухне конфликт.
„Имам един въпрос, Владимир Владимирович: ако всичко това започне, няма да се обидите, ако те веднага се извинят ДОБРОВОЛНО, нали?“ – написа той.
Тия шматки никой не ги взима на сериозно вече 🤣🤣🤣
Тоя козеебец защо се напъва? Ще го зашият в някоя свинска кожа като на майтап..
Снайпериста също държи спусъка! Внимавай!
Vanesa Stoyanova Ivanova А и на русоробската и3ме7 им харесва…
Тик Ток козоеб 😉
Колко много заблудени хора
Кефещи се на убийци.
Чака заповед и се насират групово.
А има ли кози за разплод?
Има соросойдни русофобски майки за разплод като майка ти и чеченците ще ги заплодят 100 %
Бой по празните глави
С глас се смея. Този не каза ли съшито и за Украйна там имаше заповед 🤡🤡🤡🤡🤮🤮🤮🤮
Ама тия Кадировците режат глави не си играят .
Ако си мислят Макроните и компания че ще се справят нека опитат .!🖕
Няма да имат глави че да духат супата
Todor Atanassov абсолютно тролска работа
Todor Atanassov В тиктока и до Бирлин стигнаха даже 😅😅
Todor Atanassov Ми Духай супата !
Милен Проданов
Тя женати ми го духа достатъчно 🖕
Света се разделя между великите държави Русия ,Китай ,САЩ и Индия.
България малка държава с момента превърната в бананова република няма избор ще трябва да бъде към някоя свера на влияние и най- правилната е Русия .
Тези ненормалници владеят изкуството да разчлевяват и убиват хора ,тъй че …
Абе къде си тръгнал бе брадат рязан оръфляк. Наведи се на Путин Лапни каквото трябва И мълчи защото освен че си гнусен вече стана и жалък.
Plamen Yovchev На приказки сте лъвове,на дела – дрислъовци🤣
Тоз пък
АХМАТ -СИЛА!!! РОССИЯ – МОЩ !!! <3
Лично ще му обръсна брадата на този пальош.
Кирил Стоянов Според мен, само ако го срещнеш и ще се насереш!
Иван Бацоев , според мен споделяш личен опит
Кирил Стоянов Ами защо не отидеш да му я обръснеш? Хайде, направи го! Ще станеш герой!
Иван Бацоев , Кадиров е в Ичкерия, а това е в путинистан. Ако реши да идва, нека да ми се обади. Има вероятност обаче жителите на Ичкерия да го обръснат перманентно.
Кирил Стоянов Нали ти искаш да го обръснеш! Давай! Направи я тази героична постъпка! Много ще се радвам! А и предполагам целия ЕС ще се радва!
Кирил Стоянов на Фейсбук много такива са силни ,идва времето такива поддръжници на фашисткият режим в Украйна ще си плащат.
Иван Бацоев, става. Като идва насам, нека да се отбие. Ще заточа триона.
Иван Бацоев , нито знам какво означава еврогейски, нито знам какво е усраински. Виждам че нещо си превъзбуден за някакъв фронт и харесваш кадиров, така че можеш ти да заминеш към така жадувания от теб фронт. Доколкото ми е известно, и путя ще те вземе з пушечно месо, и кадирката може да те ползва за надуваема кукла.
Иван Бацоев , виждам, че съм те жегнал, което ме радва. Няма нищо по-хубаво от рева на копейка. Сигурен съм, че още мога да те изнервя: 27 дни до приемането на еврото 😉
Кирил Стоянов Бръснарьо, като дойде Кадиров, имаш два варианта. Или да се скриеш като плъх, или да го посрещнеш с хляб и сол! Сигурен съм, че ще е второто!
тия пък ще измезнат на един залп….нервни фанатици !