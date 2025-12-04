НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Разрешиха на Усик да си избере съперник: Уайлдър е №1 на опашката

          Самият Усик информира, че в следващия си мач иска да се срещне с бившия световен шампион Дионтей Уайлдър (44–3–1, 43 КО)

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Световният шампион в тежка категория (над 90,7 кг) Олександър Усик (24–0, 15 КО) получи официално разрешение да проведе доброволна защита на пояса на WBC.

          Това беше съобщено на официалния сайт на Световния боксов съвет след заседание на рейтинговия комитет, проведено в рамките на 63-тия Конгрес на WBC в Тайланд.

          Самият Усик информира, че в следващия си мач иска да се срещне с бившия световен шампион Дионтей Уайлдър (44–3–1, 43 КО). След този двубой Усик ще трябва да направи задължителна защита срещу Лорънс Околи или Мозес Итаума.

          Британските боксьори ще се изправят един срещу друг в началото на 2026 година, за да определят задължителния претендент по линията на WBC за украинския шампион. Олександър притежава и титлите на WBA и IBF, но тези организации се съгласиха да изчакат Усик да проведе два мача под егидата на Световния боксов съвет.

          През юни Уайлдър нокаутира своя сънародник Тайрел Херндън и прекъсна серията от две загуби, които допусна през 2023 и 2024 година. Усик за последно се качи на ринга през юли, когато спря британеца Даниел Дюбоа.

