          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25 милиона до 2051 г., пише Reuters, позовавайки се на данни от Института по демография на Националната академия на науките на Украйна. Според прогнозите на ООН от миналата година населението на страната ще варира от 9 милиона до 23 милиона до 2100 г.

          Справочникът на ЦРУ „Световни факти“ отбелязва, че през 2024 г. Украйна е имала най-високата смъртност и най-ниската раждаемост в света. На всяко раждане се е падало приблизително три смъртни случая.

          Освен това, отбелязва агенцията, демографската криза се изостря от високите нива на миграция. Украинският аналитичен център съобщава, че приблизително 5,2 милиона души, напуснали Украйна от 2022 г. насам, сега живеят в други страни, включително Русия, Германия и Полша. Центърът изчислява, че между 1,7 и 2,7 милиона украинци ще останат в чужбина и стотици хиляди други възрастни мъже биха могли да се присъединят към тях след края на конфликта.

          7 КОМЕНТАРА

          1. Четири години война и съпътстващите я комунални „услуги“, емиграция… Коя страна ще издържи!? Полша рухва за месец, всички останали, вкл.Франция- седмица, две! Сега е същото, дежавю, и с райхNo4-Pycuя, смотани евросъюзници, и САЩ в ролята на СССР. Дежавю,пак!

          2. Украйна 2 000 г. е над 49 900 000 жители, а след преврата е под 40 мл., къде ли са изчезнали , уж по мирно време според джендурята

          4. Украйна е 40 милионна държава бълха я ухапала точно за това са я избрали от НАТО да воюва за тяхна сметка.Вие гледайте България че без война изчезваме и ставаме все по мургави.Сега с тия пакистанци ще е страшен меланж .

            • Цанко Василев Не е незабележимо. Младите умират на фронта (без опит) или бягат зад граница от войната, остават старите, ранените и инвалидите, все повече социални разходи без да има кой да работи.

          5. Чакаме включване на лайнометите Сюлейман Паситто и Ал Фашагата. Може и Преродената Пастирка да се изходи по този въпрос.

          6. Няма да е пред демографски срив все пак ще е част от Русия
            Нещо естествено и хубаво лошото е че стана с жертви

