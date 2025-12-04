Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25 милиона до 2051 г., пише Reuters, позовавайки се на данни от Института по демография на Националната академия на науките на Украйна. Според прогнозите на ООН от миналата година населението на страната ще варира от 9 милиона до 23 милиона до 2100 г.

Справочникът на ЦРУ „Световни факти“ отбелязва, че през 2024 г. Украйна е имала най-високата смъртност и най-ниската раждаемост в света. На всяко раждане се е падало приблизително три смъртни случая.

Освен това, отбелязва агенцията, демографската криза се изостря от високите нива на миграция. Украинският аналитичен център съобщава, че приблизително 5,2 милиона души, напуснали Украйна от 2022 г. насам, сега живеят в други страни, включително Русия, Германия и Полша. Центърът изчислява, че между 1,7 и 2,7 милиона украинци ще останат в чужбина и стотици хиляди други възрастни мъже биха могли да се присъединят към тях след края на конфликта.