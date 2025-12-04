Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише Newsweek.

- Реклама -

През февруари министърът на външните работи на Судан Али Юсеф заяви, че страната му ще позволи на Русия да построи военноморска база, без да уточнява условията на сделката.

Но военното правителство на Судан предложи на руските власти правото да разположат войски и военни кораби в Червено море в замяна на военна помощ за страната, където войната, разселила милиони, продължава да бушува, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на судански представители.

Перспективата за пристанище в Судан в замяна на военна помощ може да даде на Москва стратегическо предимство в Червено море, което се намира близо до Арабско море, където са базирани американски военни активи. Този ход може също да помогне на Москва в опита й да увеличи влиянието си в Африка, отбелязва изданието.

През февруари военното правителство на Судан одобри първата африканска военноморска база на Русия близо до Порт Судан. Пристанището е връзка между Средиземно море и Индийския океан чрез Суецкия канал и пролива Баб ел-Мандеб, през който се осъществява около 12% от световната търговия.

Wall Street Journal съобщи допълнителни подробности за предложението тази седмица. Според него неназовани судански служители са заявили, че военното правителство на страната е предложило на Москва през октомври да разположи руски войски и военни кораби в Порт Судан или друг обект в Червено море.

Според доклада, Русия може да разположи там 300 войници и до четири кораба, включително ядрени.

Москва се стреми към такъв обект от пет години. Съгласно условията на сделката, тя може също така да получи предимство върху доходоносни минни концесии в Судан, който е третият по големина производител на злато в Африка, съобщава изданието.

В замяна, военният режим на Судан ще получи модерни руски противовъздушни системи и други оръжия на ниски цени, които биха били трудни за получаване от САЩ или ЕС, но се считат за критични, тъй като гражданската война с бунтовническите Сили за бързо реагиране (СБР) продължава да бушува.

Този конфликт започна през 2023 г. поради борба за власт между суданската армия, водена от генерал Абдел Фатах ал-Бурхан, и СБР, командвани от Мохамед Хамдан „Хемедти“ Дагал.

Това се превърна в една от най-големите хуманитарни кризи в света, в рамките на която десетки хиляди загинаха, а милиони бяха разселени.

WSJ съобщи, че руска база на Червено море е повод за безпокойство за САЩ, тъй като те се конкурират с Китай и Русия за влияние в Африка.

През 2017 г. Китай завърши първата си задгранична военноморска база в Джибути, в пролива Баб ал-Мандаб, свързващ Червено море с Аденския залив и Индийския океан, само на километри от най-голямата американска военна база в Африка, кемп Лемоние.

База в Червено море би позволила на Москва да разполага кораби в Средиземно море и Индийския океан за по-дълго време, отколкото е в състояние да го прави в момента, както и да проектира своята мощ.

Пенсионираният генерал-майор от ВВС на САЩ Марк Хикс, който командваше специалните части на САЩ в Африка, според The ​​Wall Street Journal, заяви, че пристанище в Африка „увеличава влиянието на Русия, като ѝ дава по-голям международен престиж и влияние“.

Международният институт за стратегически изследвания „Хорн“ заяви в доклад от март: „Създаването на руска военноморска база в Порт Судан предизвика тревога сред западните и регионалните сили, тъй като може значително да засили военното влияние на Москва в Африка и да наруши ключови корабни пътища“.

Няма определен срок за това кога ще заработи пристанищно съоръжение за руските сили. Междувременно суданският режим настоява за сделката с Москва поради влошаващото се положение на бойното поле, пише The Wall Street Journal.