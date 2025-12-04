Русия твърди, че е предложила мирен вариант за Донбас, но Украйна го отхвърлила

Руският президент Владимир Путин заяви в интервю за India Today, че европейските държави трябва да участват активно в усилията за постигане на мир в Украйна, вместо да възпрепятстват процеса. Той подчерта, че Москва е решена да установи контрол над Донбас и така наречената от него Новорусия — южните райони на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област — „било то с военни или други средства“.

Путин твърди, че Русия е предложила на Киев да изтегли войските си от Донбас — регион, който обхваща части от Донецка и Луганска област. По думите му това би предотвратило военния конфликт, но украинската страна е предпочела да продължи бойните действия.

В цитирана от ТАСС част от интервюто той заявява:

„Казахме на украинците: хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост – изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Но те предпочетоха да воюват. Е, сега се навоюваха.“

Руският президент коментира и срещата си със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — зет на текущият президент на Америка Доналд Тръмп. Той определи разговорите като „много полезни“.