НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия твърди, че е предложила мирен вариант за Донбас, но Украйна го отхвърлила

          3
          178
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Руският президент Владимир Путин заяви в интервю за India Today, че европейските държави трябва да участват активно в усилията за постигане на мир в Украйна, вместо да възпрепятстват процеса. Той подчерта, че Москва е решена да установи контрол над Донбас и така наречената от него Новорусия — южните райони на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област — „било то с военни или други средства“.

          - Реклама -
          Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

          Путин твърди, че Русия е предложила на Киев да изтегли войските си от Донбас — регион, който обхваща части от Донецка и Луганска област. По думите му това би предотвратило военния конфликт, но украинската страна е предпочела да продължи бойните действия.

          В цитирана от ТАСС част от интервюто той заявява:

          „Казахме на украинците: хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост – изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Но те предпочетоха да воюват. Е, сега се навоюваха.“

          Руският президент коментира и срещата си със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — зет на текущият президент на Америка Доналд Тръмп. Той определи разговорите като „много полезни“.

          „Разговорите ни се основаваха на предложенията, обсъдени с президента Тръмп в Аляска“, посочи още Путин, визирайки срещата от 15 август в Анкоридж.

          Руският президент Владимир Путин заяви в интервю за India Today, че европейските държави трябва да участват активно в усилията за постигане на мир в Украйна, вместо да възпрепятстват процеса. Той подчерта, че Москва е решена да установи контрол над Донбас и така наречената от него Новорусия — южните райони на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област — „било то с военни или други средства“.

          - Реклама -
          Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

          Путин твърди, че Русия е предложила на Киев да изтегли войските си от Донбас — регион, който обхваща части от Донецка и Луганска област. По думите му това би предотвратило военния конфликт, но украинската страна е предпочела да продължи бойните действия.

          В цитирана от ТАСС част от интервюто той заявява:

          „Казахме на украинците: хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост – изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Но те предпочетоха да воюват. Е, сега се навоюваха.“

          Руският президент коментира и срещата си със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — зет на текущият президент на Америка Доналд Тръмп. Той определи разговорите като „много полезни“.

          „Разговорите ни се основаваха на предложенията, обсъдени с президента Тръмп в Аляска“, посочи още Путин, визирайки срещата от 15 август в Анкоридж.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions