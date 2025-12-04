НА ЖИВО
          Руската армия е ликвидирала щурмовици от специална рота на ВСУ в Сумска област

          Руски и украински войници
          Руски и украински войници
          Руски бойци са ликвидирали военни от 225-и щурмови полк на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Сумска област, съобщават пред РИА Новости от руските силови структури.

          „В района на Алексеевка противникът проведе една контраатака, използвайки специална рота от 225-и отделен щурмов полк, но неуспешна. По време на престрелка вражеската бойна група беше напълно унищожена“, казва събеседникът на агенцията.

          По думите му, украинското командване е наредило на щурмовите войски на 225-и полк да наблюдават механизираните части и териториалната отбрана и да не им позволяват да напускат позициите си.

          Украинските въоръжени сили търпят значителни медицински загуби в Сумска област поради остър недостиг на генератори, но крият това, добавят от руските сили за сигурност.

