      петък, 05.12.25
          Руската армия удари военни летища в Украйна

          Удар по военно летище
          Удар по военно летище
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е нанесла удари по военни летища в Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          „Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на въоръжените сили <…> са повредили инфраструктурата на военни летища“, се казва в доклада.

          Войските са ударили и площадки за подготовка за полети и изстрелване на дронове, съоръжения на транспортната и енергийната инфраструктура, използвани от украинските военни, и места за временно разполагане на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и чуждестранни наемници.

          Вечерта в сряда и в нощта срещу четврътък сирени за въздушна тревога бяха задействани в няколко области на Украйна, включително Днепропетровска, Харковска, Сумска и Киев.

          4 КОМЕНТАРА

            • Славянка Бенева само те и няколко индивида на хранилка още си мислят, че Усрайна ще победи 😁

              • Ивелин Тодоров мисля че го знаят но парите, които получават ги карат да говорят обратното.

