Руската армия е нанесла удари по военни летища в Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

- Реклама -

„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на въоръжените сили <…> са повредили инфраструктурата на военни летища“, се казва в доклада.

Войските са ударили и площадки за подготовка за полети и изстрелване на дронове, съоръжения на транспортната и енергийната инфраструктура, използвани от украинските военни, и места за временно разполагане на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и чуждестранни наемници.

Вечерта в сряда и в нощта срещу четврътък сирени за въздушна тревога бяха задействани в няколко области на Украйна, включително Днепропетровска, Харковска, Сумска и Киев.