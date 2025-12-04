Руската армия е нанесла удари по военни летища в Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.
„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на въоръжените сили <…> са повредили инфраструктурата на военни летища“, се казва в доклада.
Войските са ударили и площадки за подготовка за полети и изстрелване на дронове, съоръжения на транспортната и енергийната инфраструктура, използвани от украинските военни, и места за временно разполагане на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и чуждестранни наемници.
Вечерта в сряда и в нощта срещу четврътък сирени за въздушна тревога бяха задействани в няколко области на Украйна, включително Днепропетровска, Харковска, Сумска и Киев.
Управляващите в Украйна тряба да са разбрали,че краят им е близо.
Славянка Бенева само те и няколко индивида на хранилка още си мислят, че Усрайна ще победи 😁
Ивелин Тодоров мисля че го знаят но парите, които получават ги карат да говорят обратното.
САМО ТАКА!!! ВМЕСТО ЛЕТИЩА – ТРАПОВЕ И ДУПКИ КАТО КРАТЕР!!!!!👍👍👏👏