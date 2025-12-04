Руски „Искандер“ порази градското управление на СБУ в Кривой Рог (ВИДЕО)

В различни Telegram канали се появи информация за руския удар в сряда, 3 декември, с ракета от ОТРК „Искандер-М“ в украинския град Кривой Рог.

Ударът е бил нанесен по градския отдел за управление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Местните власти бяха съобщили, че е поразена „административна сграда“.