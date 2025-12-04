НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          Война

          Руски „Искандер" порази градското управление на СБУ в Кривой Рог (ВИДЕО)

          Удар по сградата на СБУ в Кривой Рог
          Удар по сградата на СБУ в Кривой Рог
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В различни Telegram канали се появи информация за руския удар в сряда, 3 декември, с ракета от ОТРК „Искандер-М“ в украинския град Кривой Рог.

          Ударът е бил нанесен по градския отдел за управление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

          Местните власти бяха съобщили, че е поразена „административна сграда“.

          Ударът е бил нанесен по градския отдел за управление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

          Местните власти бяха съобщили, че е поразена „административна сграда“.

