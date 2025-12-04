НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците унищожиха рядка западна РСЗО в Украйна

          1
          839
          РСЗО Heron
          РСЗО Heron
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е унищожила рядка западна реактивна система за залпов огън (РСЗО) в полетата на Украйна, съобщава военен кореспондент Александър Коц в своя канал в Telegram.

          - Реклама -

          „Руските войски продължават да се „запознават“ с необичайни образци на западната технология в бойни действия. Така през последните 24 часа групата „Център“ успя да унищожи, наред с други неща, рядка реактивна система за залпов огън Heron, произведена в Хърватия“, отбеляза Коц.

          Пусковата установка е буксируем пакет с 40 пускови тръби за изстрелване на 70-милиметрови снаряди на разстояние до 8 километра. Поради малкия си калибър, изстрелванията са безшумни, което прави тази система много опасна.

          Руската армия е унищожила рядка западна реактивна система за залпов огън (РСЗО) в полетата на Украйна, съобщава военен кореспондент Александър Коц в своя канал в Telegram.

          - Реклама -

          „Руските войски продължават да се „запознават“ с необичайни образци на западната технология в бойни действия. Така през последните 24 часа групата „Център“ успя да унищожи, наред с други неща, рядка реактивна система за залпов огън Heron, произведена в Хърватия“, отбеляза Коц.

          Пусковата установка е буксируем пакет с 40 пускови тръби за изстрелване на 70-милиметрови снаряди на разстояние до 8 километра. Поради малкия си калибър, изстрелванията са безшумни, което прави тази система много опасна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions