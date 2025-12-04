Руската армия е унищожила рядка западна реактивна система за залпов огън (РСЗО) в полетата на Украйна, съобщава военен кореспондент Александър Коц в своя канал в Telegram.

„Руските войски продължават да се „запознават“ с необичайни образци на западната технология в бойни действия. Така през последните 24 часа групата „Център“ успя да унищожи, наред с други неща, рядка реактивна система за залпов огън Heron, произведена в Хърватия“, отбеляза Коц.

Пусковата установка е буксируем пакет с 40 пускови тръби за изстрелване на 70-милиметрови снаряди на разстояние до 8 километра. Поради малкия си калибър, изстрелванията са безшумни, което прави тази система много опасна.