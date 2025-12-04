Зенитно-ракетната система (ЗРС) С-400 „Триумф“ е оборудвана с „нови възможности и свойства, нехарактерни за системите за противовъздушна отбрана“, което ѝ позволява бързо да парира възникващите заплахи в зоната на противовъздушната отбрана (ПВО), според Ян Новиков, изпълнителен директор на концерна за противовъздушна отбрана „Алмаз-Антей“, предава ТАСС.

„Днес светът преживява бързо развиваща се научно-технологична революция, една от най-горещите области на която е отбранително-промишленият комплекс. Скоростта, с която се случват промените, не ни оставя място за забавяне в отговора на новите предизвикателства. Един такъв отговор е огромният потенциал за модернизация на зенитно-ракетната система С-400, който ни позволява бързо да парираме възникващите заплахи по време на специалната военна операция. Благодарение на този потенциал „Триумф“ придоби нови възможности и свойства, които по принцип са нехарактерни за системите за противовъздушна отбрана“, заяви Новиков.

Припомняме, че руското Министерство на отбраната по-рано съобщи за успешното използване на С-400, включително срещу американските ракети Patriot.