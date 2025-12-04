НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          С-400 е снабден с „нови възможности“ за войната в Украйна, нехарактерни за системи за ПВО

          0
          10858
          С-400
          С-400
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Зенитно-ракетната система (ЗРС) С-400 „Триумф“ е оборудвана с „нови възможности и свойства, нехарактерни за системите за противовъздушна отбрана“, което ѝ позволява бързо да парира възникващите заплахи в зоната на противовъздушната отбрана (ПВО), според Ян Новиков, изпълнителен директор на концерна за противовъздушна отбрана „Алмаз-Антей“, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Днес светът преживява бързо развиваща се научно-технологична революция, една от най-горещите области на която е отбранително-промишленият комплекс. Скоростта, с която се случват промените, не ни оставя място за забавяне в отговора на новите предизвикателства. Един такъв отговор е огромният потенциал за модернизация на зенитно-ракетната система С-400, който ни позволява бързо да парираме възникващите заплахи по време на специалната военна операция. Благодарение на този потенциал „Триумф“ придоби нови възможности и свойства, които по принцип са нехарактерни за системите за противовъздушна отбрана“, заяви Новиков.

          Припомняме, че руското Министерство на отбраната по-рано съобщи за успешното използване на С-400, включително срещу американските ракети Patriot.

          Зенитно-ракетната система (ЗРС) С-400 „Триумф“ е оборудвана с „нови възможности и свойства, нехарактерни за системите за противовъздушна отбрана“, което ѝ позволява бързо да парира възникващите заплахи в зоната на противовъздушната отбрана (ПВО), според Ян Новиков, изпълнителен директор на концерна за противовъздушна отбрана „Алмаз-Антей“, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Днес светът преживява бързо развиваща се научно-технологична революция, една от най-горещите области на която е отбранително-промишленият комплекс. Скоростта, с която се случват промените, не ни оставя място за забавяне в отговора на новите предизвикателства. Един такъв отговор е огромният потенциал за модернизация на зенитно-ракетната система С-400, който ни позволява бързо да парираме възникващите заплахи по време на специалната военна операция. Благодарение на този потенциал „Триумф“ придоби нови възможности и свойства, които по принцип са нехарактерни за системите за противовъздушна отбрана“, заяви Новиков.

          Припомняме, че руското Министерство на отбраната по-рано съобщи за успешното използване на С-400, включително срещу американските ракети Patriot.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions