Съюзът на артистите в България (САБ) официално поиска оставките на министъра на културата Мариан Бачев и на председателя на парламентарната комисия по култура и медии Тошко Йорданов. От съсловната организация заявиха категоричната си подкрепа за позицията на дружествата за колективно управление на права в аудиовизуалния сектор – „Филмаутор“ и „Артистаутор“.
Напрежението ескалира, след като преди дни двете организации изпратиха писмо до Бачев и Йорданов, в което не само поискаха тяхното оттегляне, но и заплашиха със съдебни дела. Според организациите вече са изминали две години от приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права, но те все още не намират практическо приложение в страната. В писмото се отправя предупреждение, че предстоят санкции заради отказа да се приложат нормите, действащи в останалата част от Европейския съюз.
От САБ настояват министърът на културата незабавно да изпълни задълженията си и да актуализира тарифите и правилата за таксуване на медийните оператори и кабелните телевизии.
„Не е в интерес на творците, чиито представител и защитник претендират да бъдат. Няма култура без уважение към труда на творците. Няма европейско законодателство без тяхното прилагане. Няма институционална отговорност там, където има само бездействие“, се казва в официалната позиция на артистите.
САБ и без да му искат оставката той сам ще си я подаде!
Оставка!
Тези смешници много време се задържаха в министерството и парламента, я да се връщат в гьола ,в блатото ,в присъщата им среда,че то без мозък няма как да заемат такива постове!
Те са тъп,по тъп и най тъп ,та чак до Славчо!
Многоооо нагли подлог@излязоха ИТН!!
този клоун и министър
Диван ефенди нищо не може
Отдавна трябваше да го е направил ако имаше поне малко морал и достойнство.
Оставки и на Министъра и на ръководството на САБ, щото като ги знаем какви долни герберсти са…
Тоя екскурзиянт и цялото министерство туристи за една стотинка работа не са свършили освен да харчат народни пари.Да пада това правителство и целия цирк да свършва
Народа иска оставката на всички , депутати И министри и техните калинки ,
Мислех , че сам е подал оставка след гейскандала…..уви , и той е част от наглите ! ОСТАВКА
Veselka D. Nikolaeva Жена му не му дава да подаде оставка,това е положението🤣,отговорен съпруг.
Veselka D. Nikolaeva госпожо та тоя Бачев е яхнал белият кон но докъде ще го отнесе само народа ще каже
Гей скандалът…
Диван ефенди к”во каже
Чак сега ли се сетихте? Или преди ви изнасяше?
Оставка
Държавата се тресе..с какво ни занимавате??Всеки си пази местенцето…жалко
Ебати педалите.
Два папура
Stefan Georgiev два цървула
Смешници! И те на политици се направиха!
ПОРЕДНИЯ ЛЬОЛЬО ОТ КВОТАТА НА ДЪЛГУН КУЦАН БЕЙ СЛАВИТРИФОНОГЛУ🙈
бачев либераста след гейскандала трябваше да си тръгне… но нагло пипирастче, стои и не мърда
Мръсняци!