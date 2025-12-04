НА ЖИВО
          САБ поиска оставките на Мариан Бачев и Тошко Йорданов заради авторските права

          Съюзът на артистите в България (САБ) официално поиска оставките на министъра на културата Мариан Бачев и на председателя на парламентарната комисия по култура и медии Тошко Йорданов. От съсловната организация заявиха категоричната си подкрепа за позицията на дружествата за колективно управление на права в аудиовизуалния сектор – „Филмаутор“ и „Артистаутор“.

          Напрежението ескалира, след като преди дни двете организации изпратиха писмо до Бачев и Йорданов, в което не само поискаха тяхното оттегляне, но и заплашиха със съдебни дела. Според организациите вече са изминали две години от приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права, но те все още не намират практическо приложение в страната. В писмото се отправя предупреждение, че предстоят санкции заради отказа да се приложат нормите, действащи в останалата част от Европейския съюз.

          От САБ настояват министърът на културата незабавно да изпълни задълженията си и да актуализира тарифите и правилата за таксуване на медийните оператори и кабелните телевизии.

          „Не е в интерес на творците, чиито представител и защитник претендират да бъдат. Няма култура без уважение към труда на творците. Няма европейско законодателство без тяхното прилагане. Няма институционална отговорност там, където има само бездействие“, се казва в официалната позиция на артистите.

          25 КОМЕНТАРА

          3. Тези смешници много време се задържаха в министерството и парламента, я да се връщат в гьола ,в блатото ,в присъщата им среда,че то без мозък няма как да заемат такива постове!
            Те са тъп,по тъп и най тъп ,та чак до Славчо!

          8. Оставки и на Министъра и на ръководството на САБ, щото като ги знаем какви долни герберсти са…

          9. Тоя екскурзиянт и цялото министерство туристи за една стотинка работа не са свършили освен да харчат народни пари.Да пада това правителство и целия цирк да свършва

          11. Мислех , че сам е подал оставка след гейскандала…..уви , и той е част от наглите ! ОСТАВКА

            • Veselka D. Nikolaeva Жена му не му дава да подаде оставка,това е положението🤣,отговорен съпруг.

            • Veselka D. Nikolaeva госпожо та тоя Бачев е яхнал белият кон но докъде ще го отнесе само народа ще каже

          21. бачев либераста след гейскандала трябваше да си тръгне… но нагло пипирастче, стои и не мърда

