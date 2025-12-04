НА ЖИВО
          Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийският районен съд днес решава мерките за неотклонение на 10-имата задържани за 72 часа след погрома в центъра на столицата в понеделник вечерта. Според прокуратурата общо 14 души са обвинени за хулиганство, извършено с особена дързост и цинизъм.

          Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени

          По данни на държавното обвинение участниците в размириците са хвърляли камъни, бомбички и стъклени бутилки по полицията, както и са обръщали и запалвали контейнери за боклук. Изискани са записите от камерите за видеонаблюдение в района, като вече са разпитани и свидетели.

          Преди ден от СДВР съобщиха, че след протеста са били задържани 71 души.

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          2. Не! Недоволство трябва да се засили, да се изчистят всички нередности и корупция и тогава такива провяви няма да има, народа също може да наказва

          3. Полицаите са близо 55,000 на мазни заплати. Протестиращите 100,000. Има организатор за ден,час място. Кмета е разрешил протест в собственият си двор. Не виждам как може да го забрани ,ако нито една партия не яхне удобно протеста и на протеста са 1,000000 недоволните. Тук въпроса е кой,как и защо е допуснал да има масово протести? Винаги е управляващите,нали? Те изпитаха търпението на народа и си го получиха. Полицаите е време да вземат страната на хората по площадите които им заработват заплатите.

