Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

Софийският районен съд днес решава мерките за неотклонение на 10-имата задържани за 72 часа след погрома в центъра на столицата в понеделник вечерта. Според прокуратурата общо 14 души са обвинени за хулиганство, извършено с особена дързост и цинизъм.
По данни на държавното обвинение участниците в размириците са хвърляли камъни, бомбички и стъклени бутилки по полицията, както и са обръщали и запалвали контейнери за боклук. Изискани са записите от камерите за видеонаблюдение в района, като вече са разпитани и свидетели.
Преди ден от СДВР съобщиха, че след протеста са били задържани 71 души.
Даже е малко!
Не! Недоволство трябва да се засили, да се изчистят всички нередности и корупция и тогава такива провяви няма да има, народа също може да наказва
Полицаите са близо 55,000 на мазни заплати. Протестиращите 100,000. Има организатор за ден,час място. Кмета е разрешил протест в собственият си двор. Не виждам как може да го забрани ,ако нито една партия не яхне удобно протеста и на протеста са 1,000000 недоволните. Тук въпроса е кой,как и защо е допуснал да има масово протести? Винаги е управляващите,нали? Те изпитаха търпението на народа и си го получиха. Полицаите е време да вземат страната на хората по площадите които им заработват заплатите.
Това е недоволствието