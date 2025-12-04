Съдът решава мерките на задържаните за погрома след софийския протест

Софийският районен съд днес решава мерките за неотклонение на 10-имата задържани за 72 часа след погрома в центъра на столицата в понеделник вечерта. Според прокуратурата общо 14 души са обвинени за хулиганство, извършено с особена дързост и цинизъм.

По данни на държавното обвинение участниците в размириците са хвърляли камъни, бомбички и стъклени бутилки по полицията, както и са обръщали и запалвали контейнери за боклук. Изискани са записите от камерите за видеонаблюдение в района, като вече са разпитани и свидетели.

Преди ден от СДВР съобщиха, че след протеста са били задържани 71 души.